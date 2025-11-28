기아 전기차 ‘PV5’, 英매체 ‘올해의 패밀리카’에

기아의 목적기반차량(PBV) 전기차인 PV5 패신저(승용) 모델이 영국의 자동차 전문 매체 ‘톱기어’ 주관 ‘2026 톱기어 어워즈’에서 ‘올해의 패밀리카’로 선정됐다. 톱기어 측은 26일(현지 시간) “PV5는 넉넉한 공간과 신선한 스타일, 뛰어난 효율성을 갖추고 가격 경쟁력도 뛰어난 차량”이라고 선정 이유를 밝히며 “그 외에도 주행 성능이 뛰어나고 다른 전기차와 비교해도 정숙성이 훌륭한 점이 높은 점수를 받았다”고 선정 이유를 밝혔다.
기아 측은 “유럽에 이미 출시된 5인승 모델 외에도 향후 현지에 출시될 6, 7인승과 교통약자 대응(WAV) 모델 등 고객 수요에 따른 다양한 모델을 제공한 점도 현지에서 호평을 받은 것으로 안다”고 덧붙였다.
PV5는 최근 경상용차 업계에서 권위 있는 ‘2026 세계 올해의 밴’에서 심사위원 26명의 전원 일치로 수상한 데 이어 두 번째로 국제 자동차업계의 인정을 받았다. PV5는 같은 날 제주도에서 진행한 일반 도로 원격 운전 시연에도 성공했다고 밝혔다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
