‘1단 포장’ 딸기 출시… 짓무름 없이 신선도 유지

롯데마트가 라벨을 없앤 딸기 제품을 선보였다. 대표 신선식품에 무라벨 포장을 도입해 ESG(환경·사회·지배구조) 경영과 지속가능한 유통 구조를 강화하겠다는 방침이다.
롯데마트는 이달 14일 ‘무라벨 설향 딸기(500g/국산)’를 출시했다고 밝혔다. 이 상품은 용기 라벨을 제거해 폐기물 발생을 줄이기 위한 취지로 기획됐다. 딸기를 1단으로 배치해 라벨이나 다른 딸기에 가려지는 부분 없이 전체 품질 상태를 확인할 수 있게 한 것도 특징이다. 무라벨 설향 딸기는 제타플레스 서울역점, 잠실점을 포함한 롯데마트 30개 점포에서 판매 중이며 연내 전국 점포로 확대될 계획이다.
롯데마트는 지난해부터 산지, 팩 제조사와 협력해 무라벨 전용 재생 트레이를 개발했다. 재활용 PET 50%를 원료로 사용해 기존 판매량 기준 연간 약 100t 규모의 포장재 중 절반을 재활용 원료로 대체했다. 이에 따라 신규 플라스틱 약 50t을 절감할 수 있을 것으로 기대된다. 중량·원산지 등 필수 정보는 팩 자체에 양각으로 표기해 라벨이 없어도 상품 정보를 확인할 수 있도록 했다.
롯데마트는 ‘1단 딸기’ 구성 비중도 확대하고 있다. 1단 딸기는 딸기를 겹쳐 담지 않아 짓무름을 줄이고 신선도를 유지할 수 있다. 소비자 우려가 큰 ‘속박이(겉면만 멀쩡한 물건을 두고 안쪽에는 상태가 좋지 않은 상품을 넣는 행위)’를 원천 차단해 상품 신뢰도를 높이기 위한 취지다. 롯데마트는 1단 딸기 비중이 5년 전 약 20%였지만 올해는 전체의 75% 이상으로 확대할 계획이라고 밝혔다.
신한솔 롯데마트·슈퍼 과일팀 MD는 “무라벨 딸기는 포장을 최소화해 가치 소비를 실천하는 상품”이라며 “앞으로도 환경 부담을 낮춘 상품을 확대해 지속가능한 신선 유통을 강화하겠다”고 했다.
