초중고교 걸어서 다니는 내포신도시 최중심 단지

DL이앤씨는 충남 내포신도시 RH14블록(홍성군 홍북읍 신경리 일원)에 ‘e편한세상 내포 에듀플라츠’를 이달 공급할 예정이라고 밝혔다. 단지는 지하 2층∼지상 25층, 9개 동, 전용면적 84·119㎡, 총 727가구로 조성된다.
내포신도시에서는 3년여 만에 공급되는 아파트로 민간참여공공분양과 일반분양이 동시에 공급될 예정이다. 민간참여공공분양 물량은 수요층 선호도가 높은 전용 84㎡ 605가구며 일반분양은 지역 내에서 희소성이 높은 전용 119㎡ 122가구다.
내포신도시 최중심에 위치… 뛰어난 교육·생활 환경
e편한세상 내포 에듀플라츠는 내포신도시 내에서도 최중심에 위치해 뛰어난 정주 여건이 돋보인다. 특히 홍주초(2026년 개교 예정)를 품은 초품아 입지로 반경 500m 내에는 내포중, 홍성고가 자리해 초·중·고를 모두 도보 통학할 수 있는 안심 통학권을 확보하고 있다.
또한 내포신도시 내 병의원과 은행 등 편의시설이 밀집된 중심상업지구가 인접해 있으며 충청남도청과 경찰서, 교육청 등 관공서도 가깝다. 여기에 신경천공원과 내포신도시 최대 규모인 홍예공원을 도보로 이용할 수 있다.
교통 환경도 좋다. 단지 주위로 다수의 시내버스 노선이 지나가며 내포신도시 고속시외버스정류소도 인근에 위치해 있다. 또한 도청대로, 충남대로를 통해 서해안고속도로, 서산영덕고속도로로의 진입이 용이하고 서해선·장항선 복선전철 홍성역이 인접해 광역 교통망도 우수하다.
내포도시첨단산단, 미래신산업 국가산단 개발 수혜
e편한세상 내포 에듀플라츠는 주변으로 굵직한 개발이 이어지고 있어 미래 가치도 기대된다. 내포신도시에 조성 중인 내포도시첨단산업단지와 함께 인근에는 미래 자동차와 수소산업, 이차전지 등을 중심으로 하는 미래신산업 국가산업단지가 오는 2030년 완공을 목표로 추진 중이다. 이들 사업이 완료되면 내포신도시는 충청권을 넘어 전국구 미래 산업 중심지로 변모해 직주 근접 배후 주거지로도 가치가 높아질 전망이다.
또한 충남대 내포캠퍼스가 2027년 부분 개교를 목표로 사업을 진행 중이다. 카이스트 과학영재학교 내포캠퍼스 역시 2028년 개교를 목표로 개발하고 있다. 충청남도가 직접 투자해 종합병원 건립도 추진 중으로 세브란스 병원과 업무협약을 맺고 1단계로 2028년 준공을 목표로 소아 진료 중심 특화병원을 건립할 예정이다.
C2 하우스, 특화 커뮤니티와 조경 도입
e편한세상 내포 에듀플라츠는 최상위 1군 브랜드로 꼽히는 DL이앤씨 ‘e편한세상’의 차별화된 상품 설계가 돋보인다. 단지는 라이프스타일 맞춤 플랫폼 ‘C2 하우스’ 혁신 설계와 스마트 클린&케어 솔루션, DL이앤씨만의 층간소음 저감 바닥 구조 ‘D-사일런트 플로어’ 등이 반영돼 친환경적이고 스마트한 주거 환경을 구현할 예정이다.
특화 커뮤니티도 눈길을 끈다. 건식사우나와 드포엠카페 등 차별화된 시설을 비롯해 고급 아파트에 주로 도입되는 게스트하우스도 마련된다. 또 피트니스센터와 GX룸, 실내 골프연습장, 라운지카페(작은도서관), 미니짐, 스터디라운지, 키즈라운지(다함께돌봄센터), 키즈스테이션 등이 다채롭게 구성될 예정이다.
