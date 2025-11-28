‘아동-청소년’ 위한 사회공헌 확대

LG이노텍은 사업 특성을 반영한 사회공헌 활동에 나서고 있다. 사업과 연계된 고유의 사회공헌 프로그램을 통해 활동의 의미를 살리고 지원 대상을 집중해 사회공헌 효과를 극대화하겠다는 것이다.
LG이노텍은 올 초 대표 사회공헌 프로그램으로 ‘아이 Dream Up(드림 업)’을 진행했다. 눈(Eye)과 아이(Kids)의 중의적 의미를 활용해 이름 붙인 활동이다. 스마트폰·미래차·로봇 등 분야에서 눈 역할을 하는 광학(카메라 모듈) 사업 특성을 반영했다. ‘아이 Dream Up’ 프로그램은 ‘아동·청소년 실명 예방 사업’과 ‘주니어 소나무교실’로 구성됐다.
‘아동·청소년 실명 예방 사업’은 의료 취약지역의 선별된 아동에게 안과 검진과 질환 수술 및 치료비 전액을 지원하는 사업이다. 이를 위해 올 3월 한국실명예방재단과 업무 협약을 체결했고 아동 약 400명이 지원받았다.
성장기에 안과 질환이 발생하면 시력이 정상적으로 발달하지 못하거나 난치성 질환 또는 실명으로 이어질 수 있다. 일부 저소득층 아동과 청소년은 치료비 부담으로 병원을 찾지 못하는 경우도 발생한다. LG이노텍은 이러한 점에 착안해 의료 접근성이 낮은 아동·청소년의 눈 건강 복지 증진에 나섰다.
‘아이 Dream Up’의 또 다른 사업인 ‘주니어 소나무 교실’은 2011년부터 꾸준히 이어온 아동·청소년 교육 지원 활동이다. LG이노텍은 ‘주니어 소나무 교실’을 통해 초등학생들에게 반도체, 자율주행 등 소재·부품 관련 주제의 실습 교육을 제공한다. 올해까지 과학 교실 참가 아동 수는 누적 1만6000명을 넘어섰다.
조백수 LG이노텍 경영지원담당(상무)은 “우리의 미래인 아동, 청소년의 건강과 교육 복지 증진을 최우선에 둔 사회공헌 활동을 적극 펼치겠다”고 말했다.
