한국감정평가사협회, 두레시닝과 업무협약 체결… 감정평가 서비스 고도화

디지털 경쟁력 강화 목표
두레시닝은 26일 한국감정평가사협회(이하 협회)와 감정평가 산업의 디지털 경쟁력 강화와 서비스 품질 향상을 위해 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 급변하는 부동산 시장 환경에 대응해 두레시닝이 보유한 데이터를 협회에 제공, 협회 소속 감정평가사들의 업무 지원과 상호 이익 창출 방안을 모색하는 데 목적이 있다.
양 기관은 ▲감정평가 서비스 질 향상을 위한 협업 ▲프롭테크(proptech 부동산과 기술의 합성어), 데이터테크, 핀테크(fintech) 등 첨단 기술을 활용한 서비스 개발에 긴밀히 협력하기로 합의했다. 두레시닝은 자사 데이터가 감정평가 업무에 활용될 수 있도록 지원하며, 구체적인 협력 모델도 협회와 계속 논의할 예정이다.
협약식에서 윤순기 두레시닝 대표는 “프롭테크 기술과 데이터가 협회 회원들의 전문성과 결합해 시너지 효과를 낼 것이다. 협회의 든든한 동반자가 되기 위해 노력하겠다”고 말했다.
김현철 한국감정평가사협회 선임부회장은 “두레시닝과의 협력을 통해 회원들이 다양한 데이터를 활용해 감정평가 품질을 높일 수 있을 것이다. 국민에게 더욱 신뢰받는 감정평가사가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.
양 기관은 앞으로 정기 실무 협의체를 운영하며 협약 이행을 점검하고, 관련 정보를 지속 교류해 시대에 부합하는 상생 모델을 구축해 나갈 계획이다.
