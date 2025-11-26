내년 수도권 2만9000채 공공분양…서울 1305채 그쳐 “공급부족” 지적

  • 동아일보

  • 입력 2025년 11월 26일 16시 42분

글자크기 설정

내년 수도권 공공택지에 2만9000채 공공분양이 이뤄진다. 올해 분양 물량보다 30% 이상 늘어난 규모다. 공급 물량은 2, 3기 신도시가 있는 지역에 집중됐다. 분양이 시작되면 매매 수요를 분산할 수 있을 것으로 예상된다. 다만 공급 부족이 심화된 서울은 1305채 공급에 그치면서 추가 대책 마련이 필요하다는 지적도 나온다.

●2026년 수도권 2만9000채 공공분양

국토교통부는 26일 한국토지주택공사(LH), 서울주택도시개발공사(SH), 경기주택도시공사(GH), 인천도시공사(iH)와 함께 2026년 3월부터 공공분양주택 2만9000채를 순차적으로 공급한다고 밝혔다. 내년에 공급되는 물량은 4개 공공기관의 올해 분양 물량(2만2000채)보다 32.2% 증가했다. 최근 5년(2021~2025년) 연평균 수도권 분양 물량인 1만2000채와 비교하면 약 2.3배 많다. 9·7 공급대책에서 발표한 연간 공급 물량(2만7000채)보다도 2000채 늘어났다.

김배성 국토교통부 공공주택추진단장이 26일 세종시 정부세종청사에서 2026년 수도권 공공택지 공공분양 공급계획을 설명하고 있다. 2025.11.26 [세종=뉴시스]
김배성 국토교통부 공공주택추진단장이 26일 세종시 정부세종청사에서 2026년 수도권 공공택지 공공분양 공급계획을 설명하고 있다. 2025.11.26 [세종=뉴시스]
내년 분양이 예정된 공공주택은 2, 3기 신도시가 있는 경기도에서 2만3800채, 인천에서 3600채를 공급한다. 주요 지구별로는 3기 신도시 7500채, 2기 신도시 7900채 등이다. 3기 신도시에서는 대표적으로 △고양창릉(3881채) △남양주왕숙(1868채), △인천계양(1290채)가 예정됐고, 2기 신도시에서는 △광교(600채), △평택고덕(5134채), △화성동탄2(473채) 등이 분양된다. 그 외 중소택지에서는 △고덕강일(1305채) △구리갈매역세권(287호) △검암역세권(1190채) 등도 공급된다.

서울에서는 강동구 고덕강일에 1305채가 예정됐다. 전체 수도권 공급 규모에 비하면 서울 비중이 5%에도 미치지 못하는 실정이다. 유선종 건국대 부동산학과 교수는 “시장을 안정화시키기에 서울 공급 규모는 부족하다”며 “장기적으로 안정적인 공급을 정부가 할 수 있다는 신뢰를 줄 수 있어야 한다”고 했다. 국토부는 학교용지 전환을 서울시 교육청과 협의하고 있으며, 체육시설 위치를 옮겨 주택용지로 바꾸는 등의 방안을 통해 추가 서울 공급 물량이 나올 수 있다고 설명했다. 올해 남은 기간에도 이번 달 남양주왕숙(881채), 군포대야미(1003채)를 포함해 총 5100채가 분양될 예정이다.

●용도전환 통해 4100채 추가 공급 추진

국토부는 수도권 공급 물량을 확대하기 위해 LH 소유의 비주택용지를 주택용지로 용도 전환하는 작업도 본격 추진한다. 신도시 계획 당시 유보지였거나 단독주택용지로 돼 있던 곳들을 주택용지로 바꿔 공급을 확대한다는 구상이다. 앞서 9·7 공급대책에서 장기간 활용되지 않거나 과도하게 계획된 비주택용지의 용도와 기능을 정례적으로 심의하고, 필요하면 주택용지로 전환하는 ‘공공택지 재구조화’ 제도 도입을 추진한다고 밝혔다. 여당에서 상가 등 비주택용지 용도전환 대상지 선정 및 심의 절차 등을 규정한 ‘공공주택특별법’ 개정안을 발의했다.

법 개정 전에도 1만5000채를 우선 추진하겠다는 계획이다. 그 중에서도 LH는 우선 추진 물량의 28%인 4100채 규모의 공공주택 공급을 위해 유보지 등 비주택 용지의 용도 조정안을 담은 관련 계획 변경안을 국토부에 제출했다. 조정 대상 입지는 3기 신도시인 남양주 왕숙(455채), 2기 신도시인 파주운정3(3200채), 중소택지인 수원당수(490채)다. 특히 수원당수의 경우 내년 중 착공을 추진할 방침이다. 국토부 관계자는 “당초 예상과 달리 오랫동안 쓰이지 않는 부지를 적극적으로 용도 전환해 주택을 공급하는 것도 의미 있는 작업”이라고 밝혔다.

#수도권#공공분양#2기 신도시#3기 신도시#국토교통부#LH#주택용지#용도전환#서울 공급 부족#공공택지 재구조화
윤명진 기자 mjlight@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스