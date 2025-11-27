친환경 이동형 ESS로 탄소중립 시대 개척

이온어스㈜가 ‘2025 대한민국 중소·중견기업 대상’ 지속가능 부문에서 수상해 친환경 에너지 전환의 공로를 인정받았다. 2020년 설립된 이 회사는 이동형 에너지저장장치(ESS) 기술을 독자 개발해 ‘언제 어디서나 전력을 자유롭게 쓰는 세상’을 실현하고 있다. 배터리팩, BMS(배터리관리시스템), 충·방전 제어 등 전력 핵심 기술을 100% 자체 설계했으며 ISO9001·14001 인증을 획득했다.
전기 트럭에 탑재된 ‘인디고 모바일’은 디젤발전기를 대체해 매연과 소음이 발생하지 않으며 탄소 배출을 70% 이상 절감했다. 축제·재난 현장 등에서도 안정적인 전력 공급이 가능해 친환경 발전 장치로 각광받고 있다. 나아가 환경부에 이동형 전기충전차 151대를 공급하며 기술력을 인정받고 친환경 모빌리티 인프라 구축에도 기여하고 있다.
또한 이온어스는 모바일 에너지 플랫폼으로서 고객 맞춤형 전력 솔루션을 제공하며 글로벌 시장 진출을 본격화하고 있다. 허은 대표는 “기술과 지속가능성이 공존하는 에너지 혁신을 이끌어나가겠다”고 말했다.
