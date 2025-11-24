SPC그룹, 파리크라상 물적분할 결정… ‘지주회사’ 전환 가능성

파리크라상, 21일 이사회서 물적 분할 결정
SPC그룹이 지주사 역할을 하는 파리크라상의 물적 분할을 결정했다. 파리크라상은 지난 21일 이사회를 열어 이를 최종결정하고 임직원 안내를 진행 중이라고 24일 밝혔다.
사업 부문과 투자·관리 부문으로 경영 효율성 강화
연내 주주총회 개최, 절차 마무리할 듯
이번 물적 분할은 파리크라상의 역할과 기능을 사업 부문과 투자·관리 부문으로 나누어 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 경영체계를 구축하기 위한 것이다. SPC그룹 관계자는 “베이커리, 카페 등 다수의 프랜차이즈 브랜드 사업을 하면서 투자 사업도 병행하는 파리크라상의 기능을 분리해 효율성을 높이려는 취지”라고 설명했다.
물적 분할을 통해 파리크라상의 기존 사업들을 계속 영위하며, 투자·관리 부문을 별도로 관리하는 개념으로 운영할 것으로 보인다.
파리크라상은 SPC그룹의 유일한 상장사인 SPC삼립의 지분 40.66%를 보유한 최대주주이며, 파리바게뜨 해외법인과 빅바이트컴퍼니, 섹타나인 등 다수의 비상장 회사를 거느리면서 사실상 지주사 역할을 맡고 있다. 파리크라상은 지난달 사업목적에 지주 사업을 추가한 것으로 전해졌다.
파리크라상은 현재 파리바게뜨를 비롯하여 파스쿠찌, 피그인더가든, 라그릴리아, 패션5, 티트라, 퀸즈파크, 라뜰리에 등 다수의 브랜드를 운영 중이다. 또한 2023년 말에는 파리크라상에 포함되어 있던 쉐이크쉑 한국 사업부를 물적분할해 ‘빅바이트 컴퍼니’를 설립했다. 파리크라상은 현재 50개 이상의 비상장 자회사를 거느리고 있다.
SPC그룹은 올해 안으로 물적 분할을 최종 승인받는 주주총회를 진행할 예정이다. 합병 및 분할 과정에서 인력은 포괄적으로 승계되기 때문에 직원들의 임금과 근로조건, 복리후생, 퇴직금 등은 동일하게 유지된다.
김상준 기자 ksj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0