한화 건설부문, 서울시 기술교육원·중구청과 노후 점포 환경개선 진행

한화 건설부문은 서울특별시 기술교육원, 서울시 중구청과 함께 소상공인 노후 점포 개선 활동을 지난 17일부터 20일까지 실시했다고 21일 밝혔다.
이번 활동은 세 기관이 지난 8월 체결한 ‘건설기술 교육 및 노후점포 환경개선’ 업무협약에 따른 것으로 건설 분야 교육생들이 현장 실습을 통해 기술을 적용하고 지역 상권 환경을 개선하는 취지로 마련됐다.
서울특별시 기술교육원 동부캠퍼스의 건물보수과·디지털콘텐츠디자인과 교육생 50여 명은 지난 9월부터 타일·도장·목재 시공 등 건축기술 분야와 광고·사인·3D 콘텐츠 등 디자인 분야 교육을 받아왔다. 교육생들은 이번 프로그램에서 음식점·미용실 등 중구 내 노후 점포의 환경개선 작업에 직접 참여했다.
한화 건설부문은 서울시 기술교육원과 협력해 점포별 여건을 반영한 디자인 컨설팅을 진행하고 점포 구조와 동선을 고려한 개선 방안을 마련했으며 필요한 자재도 지원했다고 한다. 교육생들은 이를 바탕으로 단열 필름 부착, 바닥 장판 시공, 실내·외부 도색, 간판 및 배너 교체 등 실내외 인테리어 작업을 수행했다.
참여 상인들은 점포 환경 개선 효과를 체감한 것으로 알려졌다.
미조헤어 대표는 “점포 특성에 맞춘 디자인 시안을 바탕으로 정비 과정을 진행해 만족스러웠다”며 “미뤄왔던 부분을 정비할 수 있어 도움이 됐다”고 말했다.
전창수 한화 건설부문 인사지원실장은 “교육생들이 현장을 경험하고 지역 상인들이 실질적 도움을 받는 기회가 되었기를 바란다”면서 “건설사가 보유한 역량을 바탕으로 사회적 기여 활동을 이어가겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0