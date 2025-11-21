반도체-車 쌍끌이에 11월 1~20일 수출 8.2% 증가…대미 수출 5.7%↑

11월 중순(1∼20일)까지 한국 수출이 핵심 품목인 반도체와 자동차의 선전에 힘입어 전년 동기 대비 8% 넘게 증가했다.
21일 관세청이 발표한 수출입현황에 따르면 이달 1일부터 20일까지 수출액은 384억7300만 달러로 전년 동기(355억6000만 달러) 대비 8.2% 늘었다. 조업일수를 고려한 일평균 수출액은 24억8000만 달러로 동일하게 8.2% 상승했다. 이달 1∼20일 조업일수는 15.5일로 지난해와 같다.
품목별로 보면 반도체가 97억5208만 달러로 지난해(77억1115만 달러)보다 26.5% 늘어났다. 자동차(38억478만 달러)도 22.9% 늘어나며 수출 양대 상품이 모두 20% 이상 증가했다.
특히 인공지능(AI) 등에 힘입어 ‘슈퍼 사이클’에 진입한 반도체는 전체 수출 내 비중이 계속 늘고 있다. 전체 수출 중 반도체가 차지하는 비중은 25.3%로 전년보다 3.7%포인트 증가했다. 전체 수출의 4분의 1을 반도체가 책임지는 셈이다.
이외에도 선박(2.3%), 정밀기기(3.4%) 등이 늘어나고, 자동차부품(―8.1%), 석유제품(―19.3%)가 줄어들었다.
국가별로는 미국이 67억7600만 달러로 지난해(64억1222만 달러)보다 5.7% 증가했다. 중국( 10.2%), 유럽연합(EU‧4.9%) 등 주요 시장에서 모두 늘어난 반면 베트남(―2.5%), 일본(―3.9%) 등은 줄어들었다.
이 기간 수입액은 361억 달러로 집계됐다. 수출액이 수입액을 웃돌면서 무역수지는 24억 달러 흑자를 나타냈다.
세종=김수현 기자 newsoo@donga.com
