드립커피 한 잔 해볼까

  • 동아일보

글자크기 설정


19일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2025 서울카페쇼’를 찾은 관람객들이 원두커피 드립 체험을 하고 있다. 올해 24회째를 맞은 서울카페쇼는 ‘한 잔에 담긴, 더 큰 커피 세상’을 주제로 631개사 3900여 개 브랜드가 참가한 가운데 22일까지 열린다.

#2025 서울카페쇼#서울카페쇼#원두커피 드립 체험
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스