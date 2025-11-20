본문으로 바로가기
경제
드립커피 한 잔 해볼까
동아일보
입력
2025-11-20 03:00
2025년 11월 20일 03시 00분
양회성 기자
프린트
19일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2025 서울카페쇼’를 찾은 관람객들이 원두커피 드립 체험을 하고 있다. 올해 24회째를 맞은 서울카페쇼는 ‘한 잔에 담긴, 더 큰 커피 세상’을 주제로 631개사 3900여 개 브랜드가 참가한 가운데 22일까지 열린다.
#2025 서울카페쇼
#서울카페쇼
#원두커피 드립 체험
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
