커즈(CUZ), 삼성 TV 전용 시각 명상 콘텐츠 블프 프로모션 실시

커즈(CUZ)가 삼성 TV 전용 디지털 명상 서비스 ‘Visual Meditation’에서 블랙프라이데이 특별 프로모션을 진행한다고 19일 밝혔다.
이번 행사는 이날부터 28일까지 총 10일간 진행되며, Visual Meditation의 전 콘텐츠를 기간 한정 50% 할인된 가격으로 제공하는 연중 최대 규모의 웰니스 콘텐츠 할인 행사다.
Visual Meditation은 강아지, 고양이, 수달 등 동물 캐릭터와 사용자가 호흡을 맞추는 방식의 시각 기반 디지털 명상 서비스다. 기존의 눈을 감고 수행하는 전통적인 명상과 달리 미디어아트와 부드러운 음악을 시각·청각적으로 경험하며 호흡 템포에 맞춰 따라 하는 형태로, 스트레스 완화와 감정 안정에 효과적이다.
서비스는 삼성 TV의 넓은 화면을 활용해 남녀노소 누구나 쉽게 이용할 수 있다. 특히 가족과 함께하는 ‘패밀리 명상’이나 짧은 휴식 루틴 등 일상 속 회복을 돕는 다양한 콘텐츠 구성이 강점이다. 시각적 안내를 중심으로 설계된 방식으로, 명상에 익숙하지 않은 사용자도 부담 없이 따라 할 수 있다.
Visual Meditation은 삼성 TV의 ‘데일리 플러스(Daily+)’에서 제공되며, 신규 사용자는 최대 4개의 콘텐츠를 무료로 체험할 수 있다. 이번 블랙프라이데이 기간에는 Visual Meditation 신규 구독자에게 전 콘텐츠 50% 할인 혜택이 적용된다.
진실 커즈 대표는 “Visual Meditation은 시각적 요소와 동물 캐릭터의 호흡 템포를 결합한 새로운 형태의 디지털 웰니스 명상 서비스”라며 “이번 프로모션을 통해 더 많은 사용자들이 삼성 TV에서 감성적인 디지털 휴식을 경험하길 바란다”고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
