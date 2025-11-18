“영수증 인증 없이 현장서 리뷰 남긴다”… 네이버페이, 통합 단말기 ‘N페이 커넥트’ 출시
매장서 결제·리뷰·적립 등 지원
기존 포스 시스템 연동… “간편한 설치”
방문객, 결제 후 바로 키워드리뷰 입력 가능
“가맹점 단골 등 고객 확보 용이·데이터 활용 수익↑”
네이버페이는 18일 오프라인 통합 단말기 제품인 ‘Npay(N페이) 커넥트’를 정식 출시한다고 밝혔다. 전국 오프라인 매장을 대상으로 N페이 커넥트 설치를 본격적으로 확대한다는 계획이다.
제품이 설치된 가맹점에서는 네이버 리뷰, 쿠폰, 주문, 포인트 적립 등 기존 검색, 지도, 페이 등을 통해 제공하는 다양한 오프라인 서비스를 보다 간편하고 즉각적으로 경험할 수 있다고 한다. 네이버페이 측은 “기존에는 결제 후 영수증 촬영 등의 절차를 거쳐 리뷰를 작성하거나 네이버 매장 검색 혹은 지도에서 쿠폰을 다운받아야 했지만 N페이 커넥트가 설치된 가맹점에서는 현장에서 해당 서비스를 바로 이용할 수 있다”고 설명했다.
N페이 커넥트는 지난 9월 베타 서비스에 돌입해 서울과 수도권, 제주 일부 지역 가맹점에서 필드 테스트와 서비스 점검 절차를 거쳤다. 이번 정식 출시를 통해 현금, 카드, QR, 간편결제, NFC뿐 아니라 작년 3월 네이버페이가 핀테크 업계 최초로 선보인 안면인식 결제 방식인 ‘페이스사인(Facesign)’도 결제 수단으로 사용할 수 있다고 한다.
특히 방문객은 영수증 인증 없이 N페이 커넥트 기기를 통해 현장에서 간편하게 리뷰를 남길 수 있다. 가맹점은 방문객 리뷰 확보가 더욱 용이해질 전망이다. 매장 이용자는 결제 후 기기 화면에 나타나는 QR을 활용해 빠르게 네이버에 로그인하고 가맹점 업종에 맞게 제시되는 ‘키워드리뷰’를 간편하게 남길 수 있다. 제품 출시를 기념해 네이버페이는 매장에서 N페이 커넥트를 사용해 키워드리뷰 기능을 이용한 소비자에게 건강 100포인트씩 하루 최대 500포인트를 지급하는 프로모션을 진행한다. 가맹점은 기존 포스(POS)기를 교체하거나 별도 기기를 설치할 필요 없이 N페이 커넥트 단말기만 설치하면 된다. 기존 포스 시스템과 직접 연동이 가능해 익숙한 기능을 모두 활용할 수 있다고 한다. 네이버페이는 향후 N페이 커넥트 이용 데이터를 기반으로 방문객 대상 타깃 마케팅이 가능한 고객관리(CRM) 기능도 제공할 예정이다.
네이버페이는 기기 테스트 기간 동안 매장들로부터 약 2200건의 사전 설치 및 가맹 신청을 접수 받았다. 사전 신청에 맞춰 순차적으로 제품을 설치하고 주요 밴(VAN)사를 비롯해 iM뱅크, 제주은행 등 주요 지방 은행과 협력해 전국의 다양한 오프라인 매장에서 점주와 소비자들이 N페이 커넥트를 경험할 수 있도록 한다는 계획이다. 제품은 다양한 지역화폐 결제도 지원한다. 이를 통해 지역 경제 활성화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 네이버페이 측은 기대하고 있다. 이향철 네이버페이 페이서비스 책임리더는 “오프라인 가맹점은 N페이 커넥트를 통해 기존 서비스를 통한 고객과 연결을 더욱 확대할 수 있고 매장 방문객에게 온-오프라인이 연동된 새로운 경험을 제공할 수 있게 된다”며 “앞으로 N페이 커넥트를 통해 가맹점들이 단골을 보다 많이 확보할 수 있도록 기능을 지속 고도화시켜 나갈 것”이라고 말했다.
한편 네이버페이는 오는 19일부터 22일까지 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 ‘2025 서울 카페쇼’ 공식 후원사로 참여한다. 올해 24회를 맞은 서울 카페쇼는 아시아 최대 규모 커피 및 F&B 산업 전시회다. 행사장 내 네이버페이 부스를 운영해 N페이 커넥트를 선보일 예정이다.
