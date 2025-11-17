반도체·바이오마저…“10대 수출업종 모두, 5년내 中에 추월당한다”

한국 10대 주력 산업이 5년 후인 오는 2030년에는 모두 중국에 뒤처질 것이라는 전망이 나왔다. 상대적으로 앞서있다고 판단했던 반도체와 바이오헬스까지 조만간 중국에 역전당할 수 있다는 의미다. 국내 산업 육성을 위한 정부의 지원책이 시급하다는 주장이 제기된다.
17일 한국경제인협회가 10대 수출 주력 업종의 매출 1000대 기업(200개사 응답)을 대상으로 조사한 결과, 2030년에는 전 업종에서 중국이 우위를 보이는 것으로 나타났다.
설문조사에서 한국의 기업 경쟁력을 ‘100’으로 가정하고, 업종별 경쟁력을 비교했을 때 중국은 올해 기준 철강(112.7), 일반기계(108.5), 이차전지(108.4), 디스플레이(106.4), 자동차 및 부품(102.4) 등 5개 업종에서 한국보다 경쟁력이 높은 것으로 나타났다.
반도체(99.3), 전기전자(99.0), 선박(96.7), 석유화학(96.5), 바이오헬스(89.2) 등 5개 업종에선 여전히 한국의 경쟁력이 높은 것으로 조사됐지만, 5년 뒤에는 모두 중국이 앞섰다.
국내 기업 10곳 중 6곳(62.5%)이 현재 수출 최대 경쟁국으로 중국으로 꼽을 만큼 글로벌 무역 시장에서 양국 경쟁이 치열한 상황이다. 미국(22.5%)과 일본(9.5%)도 주요 경쟁국으로 꼽히긴 했지만 중국과 격차는 큰 편이었다. 2030년 최대 경쟁국에 대한 답변도 중국(68.5%), 미국(22.0%), 일본(5.0%) 순으로 중국의 비중만 상승했다. 향후 중국과의 수출 경쟁이 더 치열해질 것을 의미한다.
중국을 최대 경쟁국이라고 답변한 기업을 대상으로 세부 부문별 경쟁력을 조사한 결과, 올해 기준 중국은 가격 경쟁력(130.7), 생산성(120.8), 정부 지원(112.6), 전문인력(102.0), 핵심기술(101.8) 등의 부분에서 앞선 것으로 나타났다. 그마나 상품브랜드(96.7)가 한국이 앞섰지만, 2030년에는 이마저도 중국에 밀릴 것으로 전망했다.
기업들은 경쟁력 제고의 주요 걸림돌로 국내 제품 경쟁력 약화(21.9%)와 대외리스크 증가(20.4%)를 꼽았다. 이 밖에도 인구 감축 등에 따른 내수 부진(19.6%), 인공지능(AI) 등 핵심 기술인력 부족(18.5%), 경쟁국 대비 낙후된 노동시장 및 기업 법제(11.3%) 등을 지적하는 목소리도 있었다.
정부 지원 과제로는 대외 리스크 최소화(28.7%), 핵심인력 양성 시스템 구축(18.0%), 세제, 규제완화, 노동시장유연화 등 경제효율성 제고(17.2%), 미래기술 투자 지원 확대(15.9%) 등을 요청했다.
한경협 관계자는 “국내 기업들은 한국의 기업경쟁력이 이미 중국에 뒤처지고 있으며, 향후 5년 후에는 그 격차가 더욱 벌어질 것으로 판단하고 있다”고 말했다.
