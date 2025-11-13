제주삼다수, 김풍작가 손잡고 ‘고사롱 라면’ 상품화… 제주의 맛 담았다

제주산 고사리 담은 특별 협업으로 지역 상생과 브랜드 가치 높여
김풍 작가·윤남노 셰프 레시피, 에픽하이 출연 방송서 공개 예정
제주삼다수는 13일 인기 유튜브 예능 ‘라면꼰대’와 손잡고 제주산 고사리를 넣은 한정판 ‘고사롱 라면’을 선보인다고 밝혔다.
이번 협업은 ‘제주삼다수 0.5L 한 병으로 물 양 조절 없이 간편하게 끓일 수 있는 라면’을 콘셉트로, ‘라면꼰대’ IP와 결합해 제주 고사리를 현대적 감각으로 재해석한 이색 제품이다.
‘고사롱 라면’은 김풍 작가와 윤남노 셰프가 8월 15일 방송된 유튜브 ‘라면꼰대’에서 제주 현지에서 직접 개발한 레시피를 제품화했다. ‘고사롱’은 고사리와 제주 방언 ‘코시롱하다(구수하다)’를 합친 이름으로, 제주 고사리 특유의 구수한 맛을 담았다. 제주산 육수의 깊은 맛과 고사리 씹는 식감이 조화로운 ‘고사롱 라면’은 11월 13일부터 전국 이마트 매장과 SSG닷컴 이마트몰에서 구매할 수 있다.
출시 다음 날인 11월 14일 공개되는 ‘라면꼰대’ 방송에서는 에픽하이 멤버들이 제주삼다수와 함께 만든 고사롱 라면을 시식하는 모습이 담긴 콘텐츠가 공개될 예정이다. ‘라면꼰대’는 유튜브 채널 ‘라꼰즈’에서 시청 가능하다.
제주개발공사 관계자는 “CJ ENM과 협업해 콜라보 라면을 선보이는 것은 브랜드에 새로운 도전이다. 앞으로도 다양한 브랜드와 협업해 제주삼다수만의 특별한 즐거움을 고객에게 제공하겠다”고 전했다.
