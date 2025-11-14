풍무역세권-사우동 생활권 모두 누리는 서울 인접 ‘비규제 단지’

풍무역세권 수자인 그라센트 1차
김포 내 59, 84m2 타입 1071가구
전체 판상형 4베이 구조 적용
서울지하철 5호선 연장 기대도
㈜BS한양(비에스한양)이 경기도 김포시 풍무역세권 도시개발사업 B2블록에 분양하는 ‘풍무역세권 수자인 그라센트 1차’가 지난 7일 본보기집을 개관하고 본격적인 분양에 돌입했다. 풍무역세권 내에서도 사우동의 풍부한 인프라를 함께 누릴 수 있는 단지로서 수요자들의 많은 관심이 예상된다.
BS한양은 김포 풍무역세권 도시개발사업으로 B2블록과 B1블록 총 1710가구를 순차적으로 공급할 예정이다.
먼저 분양에 나서는 B2블록 풍무역세권 수자인 그라센트 1차는 경기도 김포시 사우동 일원에 지하 2층∼지상 29층, 10개 동, 총 1071가구로 조성된다. 타입별로는 △59㎡A 261가구 △59㎡B 60가구 △84㎡ 750가구 규모다. 전 가구에 소비자 선호도가 높은 판상형 4베이 구조를 적용했다.
1차에 이어 분양할 2차는 지하 2층∼지상 28층, 7개 동, 총 639가구로 △84㎡ 509가구 △105㎡ 130가구로 구성된다.
풍무역세권 수자인 그라센트 1차는 오는 17일 특별공급을 시작으로 1순위 18일, 2순위는 19일에 접수한다. 당첨자는 25일 발표하며 정당계약은 12월 8일부터 12일까지 5일간 본보기집에서 진행될 예정이다.
최근 10·15 부동산 대책으로 서울 전역을 포함한 수도권의 많은 지역에 강력한 규제가 적용되는 가운데 김포는 서울과 인접한 비규제지역으로서 기대를 모으고 있다. 특히 풍무역세권 수자인 그라센트 1차는 분양가상한제가 적용돼 가격경쟁력까지 갖췄다는 평가다. 전용 59㎡ 타입이 5억 원대 초반부터 중반까지, 전용 84㎡ 타입은 6억 원대 중반부터 7억 원대 초반선으로 책정됐다.
풍무역세권 수자인 그라센트 1차는 추후 분양할 2차와 함께 풍무역세권에서도 사우동 생활권을 함께 누릴 수 있는 듀얼 생활권 입지를 갖췄다. 사우초등학교를 비롯해 김포 최대 규모의 사우동 학원가를 도보로 이용할 수 있으며 김포시청과 법원, 대형 병원, 홈플러스, 이마트 트레이더스 등을 편리하게 이용할 수 있다.
또한 김포골드라인 풍무역과 사우역을 걸어서 이용할 수 있다. 풍무역에는 서울지하철 5호선 연장이 추진 중으로 마곡지구를 비롯해 여의도, 광화문 등 서울 주요 업무지구로의 접근성이 크게 강화될 전망이다. 여기에 GTX-D(예비타당성 조사 통과) 노선, 인천2호선 연장(계획)도 추진되고 있다. 이로 인해 LG사이언스파크를 비롯해 많은 대기업이 자리 잡은 인근 마곡지구 등 서울 수요의 유입이 예상된다.
설계적으로도 완성도가 높다. 전용 59㎡ 소형부터 84㎡까지 모두 4베이, 3룸의 판상형 구조로 설계돼 개방감과 채광, 통풍이 우수할 뿐 아니라 넓은 서비스 면적을 제공한다. 또한 모든 가구에 드레스룸과 복도 팬트리가 제공돼 공간 활용도를 극대화한 점도 눈에 띈다. 여기에 침실 2, 3 사이 가변형 벽체를 통해 수요자 기호에 맞게 공간을 다양하게 활용할 수 있도록 했으며 거실 아트월 타일을 무상 제공해 고급스러운 실내 분위기를 연출했다.
다양한 커뮤니티 시설도 주거 만족도를 높이는 요소다. 날씨에 상관없이 농구, 풋살 등을 즐길 수 있는 다목적 체육관(지하 2층)을 포함해 피트니스센터, 실내 골프연습장, 탁구연습장, 샤워실, 건식사우나, 작은 도서관, 키즈라운지, 스터디카페, 코인세탁실, 공유오피스 등이 들어선다.
지상 1층에는 다양한 테마의 조경시설을 단지 곳곳에 배치함으로써 단지 동측 근린공원과 연계해 자연 친화적인 단지로 꾸몄다.
BS한양 관계자는 “풍무역세권 수자인 그라센트는 BS한양이 김포 북변4구역 재개발에 이어 김포에 또 한번 선보이는 대규모 프로젝트로 1차에 이어 2차까지 총 1710가구의 주거 단지를 조성하게 된다”며 “비규제지역에 분양가상한제를 적용한 합리적 가격과 풍무·사우 듀얼 생활권이라는 입지적 강점을 바탕으로 인근 지역은 물론 서울 수요까지 적극 유입될 것으로 기대한다”고 말했다.
댓글 0