코스피 랠리에 신용대출 급증…최근 1주 증가폭 ‘한달치’ 상회

지난주 5대은행 신용대출 1조1807억 증가
10월 한달간 증가폭 넘어서…마통이 90%
‘빚투’ 지표인 신용융자 잔고도 최대치
시중은행의 신용대출 잔액이 이달 들어 불과 1주일 만에 1조2000억 원 가까이 급증했다. 증시 랠리로 투자에 대한 소비자들의 관심이 늘어난 데다, 정부의 대출 규제로 주택담보대출 문턱이 높아지면서 신용대출로 수요가 몰린 결과로 풀이된다. 증권사 고객들의 ‘빚투(빚을 내 투자)’ 규모도 나날이 최고치를 경신하고 있어 투자 열풍이 지나친 것 아니냐는 우려도 제기된다.
●한 주 만에 전월 증가 폭 넘어서
11일 금융권에 따르면 7일 기준 KB국민, 신한, 하나, 우리, NH농협 등 5대 시중은행의 가계 신용대출 잔액은 105조9137억 원으로 전월 말(104조7330억 원)보다 1조1807억 원 늘었다. 1주일 만에 10월 한 달 간의 증가 폭(9251억 원)을 넘어선 것이다. 특히 마이너스 통장 잔액이 1조659억 원 급증해 증가액의 90%가량을 차지했다.
신용대출이란 담보 없이 개인의 신용만으로 돈을 빌릴 수 있는 상품이다. 한도 금액 내에서 대출을 자유롭게 사용하는 ‘마이너스 통장’이 대표적인 예다.
개인들의 공격적인 주식 투자가 신용대출이 급증한 주된 배경으로 꼽힌다. 이달 초 코스피는 사상 처음으로 4,200선을 돌파했으나 5일에는 인공지능(AI) 산업에 대한 과대 평가 우려로 매도 사이드카가 발동했다. 이 과정을 개인들은 국내 주식을 사들이는 기회로 삼았다. 한국거래소에 따르면 지난주(11월 3~7일) 외국인은 코스피에서 7조2638억 원어치를 순매도한 반면 개인들은 7조4433억 원을 순매수했다.
특히 코스피가 3,800대까지 폭락한 5일에는 하루에만 5대 은행의 마이너스 통장 잔액이 6238억 원 불어났다. 시중은행 센터장은 “‘AI 거품론’에도 개인 고객들은 이를 잠깐의 조정으로 여기고 반도체 대형주들을 추가로 매수했다”며 “이 같은 고위험 투자 성향을 지닌 개인 고객 중에서 마이너스 통장을 활용하는 경우가 실제로도 많다”고 설명했다.
6월, 9월에 이어 지난달 세 번째로 발표된 부동산 대책도 신용대출 수요가 늘어난 요인이다. 정부는 지난달 15일 서울의 모든 지역과 경기도 12개 지역을 토지거래허가구역으로 지정하면서, 15억 원 초과 주택에 대한 대출 한도를 최대 2억 원까지 줄이겠다고 발표했다. 다른 시중은행 지점장은 “예전만큼 주택담보대출 여력이 안 나니 사내 대출과 신용대출까지 최대한 받아 집을 사는 기류”라고 분위기를 전했다.
●증권사 신용융자 잔고도 사상 최대치
증권업계에서 빚투 지표로 꼽히는 신용거래 융자 잔고도 폭증하는 추세다. 금융투자협회에 따르면 이달 7일 기준 신용융자 잔고는 26조2165억 원으로 사흘 연속 최대치를 경신했다. 신용융자란 증권사 고객이 보유 주식 등을 담보로 자금을 빌려 투자한 뒤 아직 갚지 않은 금액을 뜻한다.
개인들의 빚투 열풍에 금융 시스템의 불안 수준을 나타내는 ‘금융취약성지수’는 코로나19 이후 처음으로 세 분기 연속 치솟았다. 한국은행에 따르면 올 3분기(7~9월) 금융취약성지수는 32.9로 전 분기(31.9)보다 1포인트 높아졌다.
주가 조정 시 빚투에 나선 개인들의 손실 폭이 커질 수 있다는 우려도 나온다. 이보미 한국금융연구원 연구위원은 “올해 신용융자는 자본재, 반도체 업종 등에 집중돼 있어 주가 하락 시 반대매매에 따른 주가 하락 폭이 커질 우려가 있다”며 “두 업종이 코스피 시가 총액의 50% 이상을 차지하고 있어 지수에 미치는 파급효과도 상당할 것”이라고 지적했다.
댓글 0