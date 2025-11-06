NH농협 ‘생산-포용금융’에 100조

NH농협금융지주가 2030년까지 ‘생산적 금융’과 ‘포용 금융’ 지원에 108조 원을 투입한다. 5일 농협금융은 93조 원을 생산적 금융에, 15조 원을 포용 금융에 각각 투입하는 ‘NH 상생성장 프로젝트’를 본격적으로 추진한다고 5일 밝혔다. 향후 5년 동안 총 108조 원을 생산적·포용 금융에 공급하는 것이다.
우선 생산적 금융 확대 차원에서 첨단전략 및 지역특화 산업, 창업 벤처기업 등에 대한 투·융자로 68조 원이 활용된다. 또 15조 원과 10조 원은 모험자본 및 농업기업, 국민성장펀드에 각각 투입될 예정이다.
포용 금융으로 배정된 15조 원은 농업인 대상 우대금리, 정책자금 연계 등의 금융지원 확대에 쓰인다. 이찬우 농협금융 회장은 “변화와 혁신을 통해 상생 성장으로 나아가겠다”며 “한국 경제의 혁신과 성장을 견인하는 금융그룹이 될 것”이라고 밝혔다.
강우석 기자 wskang@donga.com
