LH, 공공재개발 시공사 간담회 개최… “서울 도심 주택공급 신속 추진”

한국토지주택공사(LH)는 5일 서울지역본부에서 공공재개발 사업의 신속 추진을 목표로 시공사 간담회를 개최했다고 밝혔다.
이번 간담회에는 서울 내 공공재개발 6개 구역의 시공사 8곳이 참여했다.
참석 대상은 ▲신설1구역(두산건설) ▲거여새마을(삼성물산·GS건설) ▲전농9구역(현대엔지니어링) ▲중화5구역(GS건설) ▲장위9구역(DL이앤씨·현대건설) ▲신월7동-2구역(한화건설·호반건설) 등이다.
LH와 시공사들은 공공정비사업의 추진 현황을 점검하고, 공공재개발의 제도적 장점과 향후 개선방안에 대해 의견을 나눴다.
임철진 삼성물산 주택사업본부 상무는 “공공재개발은 안정적인 자금력과 사업관리 조직, 인허가 실행을 위한 행정력 등이 강점”이라면서 “신속한 추진이 가능하도록 여건이 제도적으로 개선된 만큼 사업 추진 속도도 높아질 것으로 본다”고 말했다.
정금모 GS건설 도시정비부문 상무는 “공공재개발은 사업자 부담이 적고, 합리적인 설계변경과 물가연동 기준 적용 등 제도적 장점이 크다”면서 “민간재개발 대비 평당 공사비가 낮음에도 적극적인 참여가 가능했다”고 설명했다.
LH는 이번 간담회를 시작으로 이달 중 정비사업전문관리업체와 설계사 등과의 연속 간담회를 열어 현장 의견을 수렴하고 공공정비사업의 실행력을 강화할 계획이다.
현재 서울 천호A1-1구역(747가구, 대지면적 2만6549㎡)은 시공사 선정 절차가 진행 중이며 연내 신길1구역(1483가구, 6만334㎡)과 봉천13구역(464가구, 1만2272㎡)의 공공재개발 시공자 공고도 실시할 예정이다.
박현근 LH 서울지역본부장은 “서울 도심 내 주택공급 확대와 주거환경 개선을 위해 민간과 협력해 공공정비사업 활성화를 추진하고 있다”면서 “9·7대책의 목표를 달성해 서울 내 충분한 주택공급이 이뤄질 수 있도록 공공의 역할을 다하겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
