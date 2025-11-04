챗GPT 포화상태? 국내 신규설치 월 100만건 밑돌아

오픈AI의 생성형 인공지능 챗GPT의 국내 신규 설치 건수가 8개월 만에 100만 건 밑으로 줄었다.
4일 데이터 플랫폼 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 챗GPT의 10월 신규 설치 건수는 94만3153건이다. 9월 신규 설치 건수인 134만8320건 대비 30%가량 감소했다.
챗GPT의 신규 설치 건수가 국내에서 100만 건을 밑돈 것은 올 2월 이후 8개월만이다. 챗GPT의 국내 신규 설치 건수는 3월 143만 건으로 처음 100만 건을 넘어섰고, 4월 466만 건까지 치솟았다. 당시 챗GPT의 이미지 생성 기능으로 ‘지브리 스타일’ 이미지 만들기가 선풍적인 인기를 끌었다.
이후에도 챗GPT의 국내 월간 신규 설치 건수는 9월까지 꾸준히 100만 건을 넘겨왔다. 정보통신기술(ICT) 업계에서는 급격히 덩치를 키워온 챗GPT가 국내 시장에서 사실상 포화 상태에 이른 것이 아니냐는 분석도 나온다.
신규 가입자가 줄어든 반면 기존 가입자의 사용률은 완만하게 늘고 있다. 지난달 챗GPT의 월간 활성 이용자(MAU) 수는 1304만8025명으로 모바일인덱스 집계 이래 처음으로 1300만 명을 넘어섰다. 3월 500만 명 정도였던 챗GPT의 MAU는 4월 처음 1000만 명을 넘었고 이후 꾸준히 증가세를 유지하고 있다.
