HD현대, 3분기 영업益 295%↑… “조선·변압기 호황 흐름 탔다”

매출 18조2243억 원·영업이익 1조7024억 원
업황 부진에도 정유부문 1분기 만에 흑자
전력 수요 증가에 따라 ‘변압기’ 실적↑
HD현대가 조선 호황에 힘입어 수익성이 대폭 개선된 실적을 거뒀다.
HD현대는 올해 3분기 연결기준 매출 18조2243억 원, 영업이익 1조7024억 원의 경영실적을 기록했다고 3일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 9.8% 증가했고 영업이익은 294.5% 늘어난 실적이다. 매출 증가율을 크게 웃도는 영업이익 성장률로 수익성이 크게 개선된 수치를 보였다.
실적은 조선·해양부문인 HD한국조선해양이 이끌었다. 고부가 선박 매출 비중 확대와 생산성 확대 노력이 주효했다는 분석이다. HD한국조선해양 매출은 7조5815억 원, 영업이익은 1조538억 원으로 집계됐다. 작년과 비교해 각각 21.4%, 165.5% 증가한 실적이다.
건설기계부문 HD현대사이트솔루션도 수익성이 개선되는 흐름을 보였다. 매출과 영업이익은 각각 2조526억 원, 1432억 원. 영업이익률은 개선 여지가 있지만 지난해 3분기 실적과 비교하면 매출이 15.8% 늘어날 때 영업이익률이 96.7% 성장해 수익성이 개선된 실적을 기록했다. 북미와 유럽 등 선진시장을 중심으로 건설기계 시장 수요가 회복세를 보였고 신흥 및 광산 시장 공략이 수익 개선에 긍정적인 영향을 미쳤다는 분석이다. 에너지부문 계열사인 HD현대오일뱅크는 어려운 업황 속에 1분기 만에 흑자 전환에 성공했다. 매출 7조3285억 원, 영업이익 1912억 원으로 실적에 힘을 보탰다. 글로벌 석유화학업계 불확실성이 지속될 것으로 예상되는 가운데 공장 가동 안정화와 효율 극대화, 고부가 제품 비중 확대 등을 통해 실적을 방어한다는 복안이다.
HD현대일렉트릭은 해외 주요 시장 변압기 판매 확대와 국내 고압차단기 매출 증가에 힘입어 매출 9954억 원, 영업이익 2471억 원을 기록했다. 고부가제품 위주 프로젝트 실적이 3분기에 반영되면서 영업이익률이 24.8% 수준으로 올랐다.
애프터마켓(AM, After Market) 사업과 디지털솔루션 사업을 주력으로 영위하는 HD현대마린솔루션은 매출 5132억 원, 영업이익 936억 원으로 실적에 힘을 보탰다.
HD현대 관계자는 “조선과 전력기기부문 실적 호조 속에서 정유와 건설기계부문까지 턴어라운드에 성공하면서 실적이 크게 개선됐다”며 “친환경 기술 개발과 생산 효율 극대화를 통해 안정적인 실적 흐름을 이어나갈 것”이라고 말했다.
