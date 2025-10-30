‘1996년 이건희 편지’ 꺼낸 젠슨 황…“내가 한국에 온 이유”

지포스 25주년 행사에 이재용·정의선·젠슨 황 나란히
젠슨 황 “이건희의 비전 담긴 편지, 모두 현실화”
“내일 아주 큰 발표 있을 것…힌트는 AI, 로보틱스”
이재용 “젠슨, 최고의 혁신가이자 기업가…꿈과 배짱 있어”
정의선 “아들과 LOL 같이해…앞으로 차에서 더많은 게임할 것”
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 30일 엔비디아의 게임용 그래픽처리장치(GPU) ‘지포스’의 한국 출시 25주년 기념 행사에서 고 이건희 삼성전자 선대회장과의 오랜 인연을 언급하며 한국과의 특별한 관계를 강조했다.
황 CEO는 이날 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 ‘지포스 게이머 페스티벌’ 무대에 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장과 함께 올라 “1996년 한국에서 모르는 사람으로부터 매우 아름다운 편지를 받았다”고 운을 뗐다.
그는 “편지엔 ‘내가 한국에 대한 3가지 비전이 있다’고 써있었다”면서 ‘모든 한국인을 브로드밴드 인터넷으로 연결하겠다’ ‘비디오게임으로 한국의 기술을 변화시키겠다’ ‘첫 비디오게임 올림픽을 열겠다’는 것이었다고 밝혔다.
황 CEO는 “그 편지는 이재용의 아버지(이건희 선대회장)가 보낸 것이었다. 그것이 내가 한국을 찾은 이유”라며 “그 비전은 모두 현실화됐다. 한국이 우리 기업의 심장이었다는 것을 알아달라”고 강조했다.
이 회장과 정 회장은 이날 황 CEO와 함께 삼성역 인근 깐부치킨에서 ‘치맥 회동’을 했다. 치맥 회동에서 셋은 ‘러브샷’을 하며 친근함을 과시했다. 또 회동을 마무리하기 직전 이 회장, 정 회장, 황 CEO는 모두 치킨 그릇을 들고 나와 시민들에게 나눠줬다. 당초 지포스 무대 연설은 황 CEO의 단독 무대로 짜인 일정이었으나 두 회장이 동행을 기꺼이 승낙한 것으로 알려졌다.
황 CEO와 함께 무대에 오른 이 회장은 자신을 촬영하는 관객들을 바라보며 “왜 이렇게 아이폰이 많냐”고 농담을 던졌다.
이어 “지포스 25주년 성공 행사를 진심으로 축하한다”며 “25년 전 엔비디아는 삼성전자의 GDDR(그래픽용 D램)을 써서 ‘지포스 256’를 출시했다”고 밝혔다.
그는 “그때부터 양사의 협력이 시작됐고, 젠슨과의 우정도 시작됐다”며 “업앤다운이 있었지만 엔비디아는 삼성의 중요한 고객이자 전략적 파트너”라고 강조했다
그러면서 “젠슨은 이 시대 최고의 혁신가이자 기업가다. 무엇보다 정말 인간적으로 매력적”이라며 “꿈도 있고, 배짱도 있고, 따뜻하고, 정이 많은 친구”라고 황 CEO를 추켜세웠다.
이 회장과 황 CEO는 농담을 주고받기도 했다. 황 CEO가 “GDDR을 처음 만들었을 때 너(이 회장)는 어린 아이였다”고 하자, 이 회장은 “어리고 거만했지(young and arrogant)”라고 받아치며 좌중을 폭소하게 만들었다.
정 회장은 “제가 여기서 막내”라고 운을 떼며 “저는 어렸을 때부터 아케이드 게임을 계속해 왔고, 제 아이는 리그 오브 레전드(LOL·롤) 게임을 너무 좋아해서 같이 했다. 물론 엔비디아 칩이 안에 들어 있을 것”이라고 말했다.
이어 “미래에 엔비디아 칩이 차로 들어오고 로보틱스로 들어와 저희와 더 협력할 것 같다”며 “앞으로는 차에서 더 많은 게임을 할 수 있게 하겠다”고 했다.
황 CEO는 “한국의 새로운 시대를 축하하기 위해 왔고, 이재명 대통령에게 서프라이즈를 망치지 않겠다고 약속했다”며 “내일 아주 큰 발표가 있을 것”이라고 밝혔다. 그는 기자·시민들과의 질의응답에서 “힌트를 드리자면 그 소식은 인공지능(AI), 그리고 로보틱스와 관련된 것”이라고 설명했다.
황 CEO는 오는 31일 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋에서 특별 세션 연사로 나선다. 재계에 따르면 이 자리에서 현대차에 반도체를 공급하는 등 한미 간 민간 반도체 동맹을 강화하는 내용이 발표될 것으로 전해졌다. 엔비디아가 자사 AI 반도체를 국내 기업에 공급하고 삼성전자나 SK하이닉스로부터 고대역폭메모리(HBM)와 D램, 낸드플래시 등 메모리 반도체를 수급하는 등의 협력 방안이 발표될 가능성도 있다.
