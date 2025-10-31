이마트24, 우수 가맹점에 ‘로열티형’ 전환 기회 제공

인센티브 확대 등 상생협약 추진 편의점 이마트24는 경영주의 실질적 수익 개선과 지속가능한 동반성장을 위한 ‘상생선언’을 발표했다고 30일 밝혔다.



이마트24는 수익 개선이 필요한 개인임차형(월회비 160만 원) 점포 중 가맹계약을 성실하게 준수하는 경영주를 대상으로 잔여 계약 기간까지 로열티형으로 전환할 기회를 연말까지 제공한다. 로열티형으로 전환하면 월회비 대신 매출총이익을 경영주 71%, 본사 29%의 비율로 분배한다. 예컨대 월 400만∼500만 원의 매출총이익을 올리는 점포가 로열티형으로 전환하면 월 회비보다 낮은 월 116만∼145만 원가량을 본사에 납부하면 된다. 이마트24는 내년부터 전략적으로 선정된 차별화 상품에 대한 100% 폐기 지원, 신상품 점포 도입 시 인센티브 지원 확대 등을 주요 내용으로 하는 상생협약을 추진한다.





