수소사회 전환 전략적 거점… 현대차 수소연료전지 공장 짓는다

울산공장 변속기 공장 있던 자리에
9300억 투입… 2027년 준공 목표
차세대 수소연료전지-수전해기 생산
김성환 장관 “에너지 혁신 적극 지원”
“수소연료전지 신공장은 현대차그룹의 수소 사회 전환 의지를 담아낸 전략적 거점이다.”
30일 현대차 울산공장 내 수소연료전지 신공장 기공식에서 장재훈 현대자동차그룹 부회장이 환영사를 통해 밝힌 말이다. 현대차는 이날 ‘친환경 에너지’로의 전환을 주도하기 위해 수소연료전지와 수전해(물을 전기분해해 수소를 추출하는 방식) 생산 거점 구축에 착수했다.
2027년 준공을 목표로 건설되는 이 신공장은 지상 3층, 전체 면적 9만5374㎡(약 3만 평) 규모로 조성해 차세대 수소연료전지와 수전해기를 생산할 예정이다. 장 부회장은 “국가 경제 성장 동력을 확보하고 선박과 건설장비 등 다양한 분야의 기업들에 연료전지를 공급함으로써 함께 글로벌 수소 생태계를 확대할 수 있도록 협력하겠다”고 강조했다.
특히 신공장이 들어서는 4만2975㎡ 부지는 과거 내연기관 변속기 공장이 있던 자리로, 내연기관에서 친환경차 중심의 미래형 생산기지로의 전환을 상징한다는 설명이다. 현대차는 이 공장에서 생산될 차세대 수소연료전지의 출력과 내구성을 향상하는 동시에 원가 경쟁력을 확보해 글로벌 연료전지 시장을 선도한다는 목표를 세웠다. 현대차는 수소연료전지뿐 아니라 물에서 고순도 청정수소를 생산하는 고분자전해질막(PEM) 수전해기도 생산해 글로벌 넷제로 달성을 지원한다는 방침이다.
현대차는 신공장 건설에 9300억 원을 투자하는 한편 향후 시장 성장에 맞춰 생산 확대도 적극 검토할 계획이다. 이곳에서 생산될 차세대 수소연료전지는 상용 트럭과 버스는 물론 건설 장비, 선박, 농기계 등 다양한 분야에 적용할 수 있도록 설계된다. 이날 행사에서 현대차는 국내 버스 제조사 KGM커머셜과 수소버스용 연료전지 공급을 위한 업무협약(MOU)을 체결하기도 했다.
이날 행사에는 장 부회장을 비롯해 현대차 호세 무뇨스 대표이사 사장, 이동석 국내생산담당 사장 등 경영진과 김성환 기후에너지환경부 장관, 김두겸 울산광역시장, 김기현·박성민·윤종오 국회의원 등 주요 인사와 관계자 250여 명이 참석했다.
특히 2025 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 경제인 행사를 계기로 방한한 이바나 제멜코바 수소위원회 최고경영자(CEO), 추형욱 SK이노베이션 대표이사, 이영준 롯데그룹 화학군 총괄대표, 허성 코오롱인더스트리 대표이사 등 국내외 수소 산업 관련 인사들도 대거 참석해 행사의 의미를 더했다.
참석한 정부 인사들은 축사를 통해 수소 산업 발전을 위한 적극적인 지원 의지를 표명했다. 김성환 장관은 “모빌리티의 탈탄소화와 친환경 에너지 전환이 이뤄질 수 있도록 기업의 혁신 노력을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.
