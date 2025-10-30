LG전자 베스트샵, 코리아 세일 페스타 진행

다양한 사은품 및 환급 혜택 제공 …“알뜰한 가전 구매 기회”
LG전자의 가전제품 전문 유통 매장 LG전자 베스트샵은 지난 29일부터 ‘코리아 세일 페스타’를 맞아 고객 혜택 프로모션을 진행중이라고 밝혔다.
행사 기간 동안 LG전자 베스트샵은 △ LG가전 2품목 이상 동시 구매 시 최대 500만 혜택(행사 모델 25개 품목 대상) △금액대별 멤버십 포인트 최대 120만 혜택 프로모션을 진행하고 있다. 코리아 세일 페스타 기념 쿠폰팩 이벤트를 통해 행사모델 구매시 최대 116만원 상당의 혜택을 추가로 제공한다.
쿠폰팩은 오는 11월 10일까지 LG전자 멤버십 앱이나 베스트샵 홈페이지에서 다운받아 11월 30일까지 사용 가능하다. 쿠폰 적용 품목은 총 17품목으로 아래 모델 군 중 별도 행사모델에 한하여 적용 가능하니 가까운 LG전자 베스트샵에서 확인 후 구매하면 된다.
행사 기간 중 ‘으뜸효율 가전’ 모델을 구매하면 산업통상자원부와 한국에너지공단이 주관하는 ‘으뜸효율 가전 환급사업’을 통해 최대 10%, 1인당 최대 30만 원까지 환급 받을 수 있다.
환급사업은 지난 8월 13일부터 환급 신청이 시작된 이후 빠르게 예산이 소진되고 있다. 지난 29일 기준 남은 예산은 약 40% 수준으로, 조기 마감 가능성이 있어 구매 계획이 있다면 이번 행사 기간 내 신청을 서두르는 것이 좋다.
또 오는 12월 31일까지 E-순환 우수제품을 구입하거나 구독하면 제품당 10%, 최대 10만원까지 백화점 상품권으로 환급 받을 수 있는 E-순환 페스티벌도 함께 진행하고 있다.
이 외에도 600만원대부터 2,000만원대까지 구매 금액대별로 프리미엄 주방 브랜드 사은품을 증정한다. 사은품은 WMF, 테팔 콕스타, 한국도자기 등 고객 만족도가 높은 브랜드 중심으로 구성되어 실생활에서도 유용하게 활용할 수 있다.
LG전자 베스트샵 관계자는 “코리아 세일 페스타 기간을 맞아 고효율 가전과 프리미엄 제품을 합리적인 가격에 구매할 수 있는 기회를 제공하고자 했다”며 “다양한 사은 혜택과 환급 제도를 함께 활용하면 보다 똑똑한 소비가 가능할 것”이라고 전했다.
보다 자세한 내용은 LG전자 베스트샵 공식 홈페이지 또는 가까운 오프라인 매장에서 확인할 수 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
