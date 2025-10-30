동아일보

올 1~8월 출생아 16만8671명… 10년만에 증가세

  • 동아일보
전년대비 6.8%↑… 14개월 연속 증가
8월 혼인 1만9449건 8년만에 최다

25일 경기 고양시 CHA의과학대학교 일산차병원 신생아실에서 간호사가 신생아들을 돌보고 있다. 2025.09.25 뉴시스
올해 1∼8월 태어난 아기가 16만8671명으로 지난해 같은 기간보다 6.8% 증가했다. 1∼8월 누적 출생아 수가 증가세를 보인 건 2015년 이후 10년 만이다.

29일 국가데이터처가 발표한 ‘8월 인구동향’에 따르면 8월 출생아는 2만867명으로 지난해 같은 달보다 3.8% 늘었다. 월간 출생아 수는 지난해 7월부터 14개월 연속 증가 흐름을 이어가고 있다. 올해 1∼8월 누적 출생아는 16만8671명으로 2015년(1.3%) 이후 처음으로 전년 대비 증가했다. 1∼8월 증가율은 관련 통계가 작성된 1981년 이래 2007년(8.2%)에 이어 두 번째로 높았다.

8월 합계출산율은 0.77명으로 1년 전보다 0.02명 늘었다. 합계출산율은 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수를 뜻한다.

출생의 선행지표인 혼인 건수도 8월 1만9449건으로 1년 전보다 11.0% 늘었다. 같은 달 기준으로 2017년(2만68건) 이후 8년 만에 가장 많았다. 지난해 8월에도 혼인 건수가 1만7527건으로 전년 같은 달 대비 20.0% 급증했는데 2년 연속 두 자릿수 증가율이 이어졌다. 혼인 건수 역시 지난해 4월부터 17개월 연속 증가세를 보였다. 반면 8월 이혼 건수는 7196건으로 1년 전보다 5.5% 감소했다.

#합계출산율#출생아 수#혼인 건수
세종=주애진 기자 jaj@donga.com
