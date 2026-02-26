의료취약지 산모 절반, 1시간 이상 이동 ‘원정 출산’

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 26일 14시 29분

글자크기 설정

경기 고양시 일산차병원 신생아실. 뉴스1
경기 고양시 일산차병원 신생아실. 뉴스1
의료취약지 산모의 절반 이상은 1시간 이상 걸리는 병원에서 ‘원정 출산’하는 것으로 나타났다. 사는 지역에서 응급의료를 충분히 받을 수 있다고 생각하는 의료취약지 주민은 10명 중 3명에 불과했다.

보건복지부 의료혁신위원회는 26일 서울 중구 코리아나호텔에서 제3차 회의를 열고 이런 내용이 담긴 대국민 의견 수렴 결과를 논의했다. 혁신위는 이달 4~10일 전국 만 18세 이상 국민 2021명을 대상으로 분만, 소아, 응급 등 의료서비스 이용 경험을 설문조사했다.

설문 결과 중증 질환 치료를 위해 병원까지 1시간 이상 소요되는 비율은 의료취약지가 49.0%로 수도권 미취약지(29.9%)보다 20%포인트 가까이 높았다. 의료취약지에서 분만을 위해 1시간 이상 걸리는 병원에 가는 비율은 53.2%로 수도권 미취약지 28%보다 훨씬 높았다.

의료취약지에서 ‘중증 질환 치료 병원이 충분하다’고 답한 응답자는 18.9%에 그쳤다. ‘임신·출산 의료기관이 충분하다’는 응답도 24.8%에 불과했다. 수도권 대형병원과 지역 종합병원 간 의료서비스 질 격차 해소가 중요하다는 응답은 87.5%로 전국적으로 의료 불균형 해소에 대한 요구가 높았다.

위원회는 그간의 논의와 대국민 의견수렴 결과 등을 바탕으로 △지역·필수·공공의료 강화 △초고령사회 대비 보건의료 체계 구축 △미래환경 대비 지속가능성 제고 등 3개 분야 10개 의제도 확정했다.

위원회는 “응급·분만·소아 등 필수의료는 중앙-지방-의료기관 간 역할 정립과 ‘원내 전주기(환자의 치료 전 과정) 대응체계’ 등 실효성 있는 실행 인프라 마련이 필요하다”며 “방문진료와 간병·돌봄서비스 확대, 초고령사회에 맞춘 통합돌봄 등을 주요 과제로 추진하겠다”고 밝혔다.
#의료취약지#원정출산#응급의료#중증질환#의료혁신위원회#보건복지부
이호 기자 number2@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스