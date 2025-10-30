동아일보

더 정확해진 연금 예측… 은퇴 설계 돕는다

교보생명

교보생명 퇴직연금컨설팅센터 설문조사(2025). 교보생명 제공
교보생명이 4050세대의 은퇴 준비를 위해 업계 최초로 마이데이터 기반 ‘은퇴 설계 시뮬레이션 서비스’를 내놨다고 밝혔다. 이번 서비스는 100세 시대를 맞아 은퇴 시기가 가까워진 4050세대의 가장 큰 고민이 ‘은퇴 준비 부족’이라는 설문조사 결과를 바탕으로 개발됐다.

이번 은퇴 설계 서비스는 3층 연금 체계인 국민연금·퇴직연금·개인연금을 교보생명 애플리케이션(앱)에서 한번에 조회할 수 있도록 설계됐다. 공적연금을 포함해 여기저기 흩어져 가입된 연금 자산을 일일이 확인해야 했던 번거로움을 해결할 수 있다. 또 은퇴 후 매달 받게 될 예상 연금 수령액을 확인할 수 있다.

교보생명의 은퇴 설계 서비스는 기존 유사 서비스들이 연금 자산을 단순히 모아서 보여줬던 것과 달리 고객이 직접 연금 개시 나이, 은퇴 후 생활비, 연금 수령 방법 등을 설정해 다양한 은퇴 시나리오를 시뮬레이션할 수 있다. 서비스 내에서 퇴직연금 전문 상담사와 1대1 상담을 신청해 개인별 상황에 맞는 맞춤형 은퇴 전략 수립도 가능하다.

교보생명 디지털 회원인 40대 중반의 직장인 A 씨는 은퇴 설계 시뮬레이션을 통해 은퇴 후 월 250만 원이 필요하지만 확보된 연금액은 월 180만 원 수준이라는 사실을 확인했다. 특히 A 씨는 은퇴 직후부터 국민연금이 개시되는 65세 사이의 소득 공백을 메울 수 있는 개인연금 강화의 필요성을 깨닫고 추가 납입을 통해 연금 수령액을 40%까지 늘리는 구체적인 실행안을 수립할 수 있었다.

교보생명은 이번 서비스 개발 과정에서 6월 퇴직연금 유튜브 채널을 통해 ‘은퇴 동향 설문조사’를 진행했다. 조사에 따르면 전체 응답자 1384명 중 은퇴를 앞둔 4050세대(40.2%)의 35%는 “은퇴 준비가 부족하다”, 10%는 “은퇴 준비가 전혀 되지 않았다”고 답했다. 노후 준비 필요성을 크게 절감한 순간이 언제였는지 묻는 질문에 4050세대는 “예상 연금 수령액을 조회했을 때”라고 답한 응답자가 30.3%로 가장 많았다. 원하는 은퇴 설계 서비스로는 ‘은퇴 후 재무 목표 설정 및 점검’(27.2%), ‘자산운용 전략 안내’(25.2%) 순으로 꼽혔다.

11월 7일까지 교보생명 앱에서 은퇴 설계 시뮬레이션을 체험하고 이벤트 게시글에 댓글을 남기면 추첨을 통해 배달 음식 상품권 등을 받을 수 있다.

전주영 기자 aimhigh@donga.com
