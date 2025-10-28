대상그룹, 서울고용노동청과 청년취업 맞손… “청년 사회진출 지원역량 집중”

서울고용노동청 주최 행사서 기업 채용 정보·멘토링 진행
대상은 서울고용노동청이 주최한 ‘2025 취업준비콘서트 일자리톡톡’에 참여해 청년 구직자들과 소통하며 취업 역량 강화를 지원했다고 28일 밝혔다. 대상그룹은 청년 일자리 지원을 위한 다양한 정책을 이어가며 청년취업을 적극적으로 돕고 있다.
대상 인사담당자, 실제 사례 중심으로 직무 역량 안내
식품업계 이해 높이고 기업문화 직접 소개
청년 취업 역량 강화를 위한 지속적 교류 다짐
‘취업준비콘서트 일자리톡톡’은 주요 대기업과 우수기업이 참여해 예비 인재들에게 최신 채용 동향과 직무 정보를 제공하는 프로그램이다. 올해는 식품, 인공지능(AI), 금융, 반도체, 게임, 문화콘텐츠 등 다양한 산업군의 기업이 참여해 구직자들에게 폭넓은 정보를 전달했다.
대상은 지난 24일 서울 중구 장교동 서울고용복지플러스센터에서 열린 행사에 참여했다. 식품업계를 대표하는 기업으로 청년 구직자들에게 회사의 비전과 조직문화를 소개하고, 업계 전반에 대한 이해를 높이는 시간을 마련했다.
현장에서는 대상 인사담당자가 회사의 채용 일정과 인재상을 소개하며, 실제 채용 과정에서 요구되는 핵심 역량에 대해 설명했다. 직무별로 필요한 전문성, 문제 해결력, 협업 능력 등을 실제 사례를 들어 제시해 참가자들이 구체적인 취업 전략을 세울 수 있도록 도왔다. Q&A 세션에서는 구직 과정에서의 현실적인 궁금증에 대한 답변이 이어지며 호응을 얻었다.
김도형 대상 인사팀장은 “청년 구직자들과 직접 만나 현실적인 채용 정보를 나누고 대상의 기업문화를 소개할 수 있어 뜻깊었다. 앞으로도 청년들이 사회에 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 다양한 교류와 지원을 이어가겠다”고 말했다.
이 외에도 대상그룹은 ‘청정원 대학생봉사단’ 활동을 통해 청년들에게 사회공헌 사업 기획 및 실행 경험과 함께 직원 멘토링을 제공하며, 활동 우수자에게 입사 지원 시 우대 혜택을 주는 등 간접적인 취업 지원과 진로 탐색 기회를 제공 중이다.
김상준 기자 ksj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0