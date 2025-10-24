단지 지하서 마곡나루역 바로 이용… 즉시 입주 가능한 오피스텔

인근 ‘르웨스트시티타워’와 ‘케이스퀘어 마곡’은 최근 준공한 대형 오피스 복합시설로 상업·업무 기능을 두루 갖춘 핵심 거점으로 자리 잡고 있다. 여기에 플랜트사업본부와 토목사업본부 등 롯데건설의 주요 부서가 마곡으로 이전할 계획도 있어 지역 내 기업 경쟁력 강화와 활성화가 기대된다. 또한 지난해 준공한 ‘롯데캐슬 르웨스트’는 즉시 입주가 가능한 신축 오피스텔로 트리플 역세권, 직주 근접, 풍부한 생활 인프라를 갖춰 실수요자와 투자자의 이목을 끌고 있다.
마곡지구는 첨단산업 연구개발(R&D) 관련 기업들의 입주가 잇따르며 서울의 4대 핵심 업무지구이자 미래 산업의 허브로 떠오르고 있다. 교통, 주거, 문화 인프라가 유기적으로 조화를 이루는 자족형 도시로서 주거 수요도 꾸준히 증가하는 추세다.
마곡지구에는 현재 정보기술(IT), 바이오(BT), 나노(NT), 그린(GT) 등 첨단 R&D 분야의 국내외 기업 200여 곳이 입주 계약을 마쳤고 이 중 LG사이언스파크, 롯데, 코오롱, 넥센, 에쓰-오일 등 150여 곳은 이미 입주를 완료했다. 최근에는 LG AI연구원이 본사를 마곡으로 이전했으며 대한항공은 글로벌 서비스센터를, 에어제타(구 에어인천)는 서울사무소를 새로 마련했다.
이랜드그룹은 이랜드건설, 이랜드월드 등 전 계열사가 이전해 ‘마곡 시대’를 열었다. DL그룹도 8월 DL이앤씨를 시작으로 DL건설, DL케미칼, DL에너지 등 전 계열사를 순차적으로 이전한다.
마곡지구는 산업 기능에 더해 정주 여건과 생활 인프라도 이미 잘 갖춰진 복합 도시다. 코엑스의 2배 규모인 마곡 마이스(MICE)복합단지를 비롯해 NC백화점, 이대서울병원 등 다양한 편의시설이 들어섰으며 발산역에서 마곡역까지 약 1㎞ 구간은 마곡문화거리로 조성돼 있다. 서울식물원과 여러 근린공원이 있어 주거 환경도 쾌적하다. 김포공항까지는 차량으로 10분, 인천국제공항까지는 30∼40분 거리이며 지하철 5호선·9호선과 공항철도가 지나 교통 인프라도 뛰어나다.
부동산 업계 전문가는 “마곡지구는 기업 유입이 활발해 주거 수요도 증가했지만 당장 입주할 수 있는 전월세 물량이 많지 않아 즉시 입주 가능한 아파트는 물론 주거용 오피스텔까지 투자자들의 관심이 쏠리고 있다”고 말했다.
이러한 가운데 서울 강서구 마곡도시개발사업지구 CP2블록에 들어선 롯데캐슬 르웨스트가 주목받고 있다. 지하 6층∼지상 15층, 5개 동, 전용 45∼103㎡ 총 876실의 오피스텔과 판매시설, 업무시설, 부대시설 등으로 이뤄진 복합 주거단지다.
롯데캐슬 르웨스트는 지하철 5호선 마곡역과 9호선·공항철도 마곡나루역을 모두 이용할 수 있는 트리플 역세권에 자리하고 있다. 특히 단지 지하 2층에 마곡역과 마곡나루역으로 직접 연결되는 통로가 마련돼 편리한 이동이 가능하다.
마곡지구를 중심으로 조성된 각종 생활 인프라도 누릴 수 있다. 이마트 트레이더스와 LG아트센터, 영화관 등 각종 편의시설을 편리하게 이용할 수 있다. 단지 앞에는 서울 서부권 최초의 전시·컨벤션센터인 ‘코엑스 마곡’과 랜드마크 오피스 빌딩 등이 들어서 있다.
롯데캐슬 르웨스트는 신축 브랜드 단지에 걸맞은 상품성도 갖췄다. 다채로운 평면 구성과 1.5룸, 2룸, 3룸 설계를 통해 1인 가구부터 4인 가구까지 라이프스타일에 따라 선택할 수 있다. 전용 69㎡ 타입은 3베이 판상형 구조로 설계해 통풍을 극대화했다. 전용 91㎡ 타입은 3면 개방 타워형으로 설계해 탁 트인 도심 뷰를 누릴 수 있다.
벽, 상판, 주방가구 등에는 이탈리아산 미끄럼 방지 타일을 비롯해 해외 유명 브랜드 제품을 적용해 고급스러운 분위기를 더했다. 현관 중문, 전기오븐, 세탁기, 건조기, 김치냉장고, 냉장고 등이 무상 제공되는 ‘풀 퍼니시드’ 시스템도 갖췄다.
지상 2층과 지하 2층에 마련된 커뮤니티센터는 지역 최고 수준을 자랑한다. 지상 2층에는 맘스라운지, 키즈카페, 1인 독서실, 스터디룸, 오픈스터디, 라이브러리, 라운지&바, 다이닝&카페, 와인라운지 등이 들어선다. 지하 2층에는 피트니스클럽, 실내 골프클럽, 스크린골프, 로커룸, GX룸 등 운동시설이 마련돼 있다.
