국감 나온 KT 대표 “소액결제 피해고객 위약금 면제”

KT대표 “사태 수습후 책임질것”
해킹 의혹 받는 LGU+ CEO
“KISA에 신고, 해킹여부 조사”
김영섭 KT 대표가 21일 국회 과학기술정보방송통신위원회 위원들의 사퇴 압박에 “최고경영자(CEO)는 총체적 경영 책임이 있기 때문에 합리적인 수준의 책임을 지는 게 마땅하다”며 사퇴 가능성을 내비쳤다. 하지만 KT 이용자의 위약금 면제에 대해서는 조사 결과가 나오면 결정하겠다는 입장을 고수했다.
21일 한국인터넷진흥원(KISA) 등에 대한 국회 과방위 국정감사에는 SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 국내 이동통신 3사 CEO가 모두 출석했다. 과방위 위원들은 현재 민관합동조사단 및 경찰 조사가 진행 중인 KT 무단 소액결제 사고와 관련해 KT의 책임을 강도 높게 물었다. 여당 의원들이 김 대표에게 책임지고 사퇴하라고 목소리를 높이자 김 대표는 “우선적으로 해야 할 사태 수습을 하고 이후 책임을 지는 것이 마땅하다”고 말했다.
KT 위약금 면제에 대해서는 신중한 태도를 보였다. 박충권 국민의힘 의원은 “KT 불법 팸토셀 정보 수신자 중 가입을 해지하거나 해지 신청을 한 이용자가 2072명”이라며 KT가 위약금을 부담해야 한다고 지적했지만, 김 대표는 “조사단의 조사 결과가 나오면 신중하게 검토해 결정하겠다”고 답했다. 다만 소액 결제 및 개인정보 유출 피해를 입은 피해 고객 2만2200여 명은 이날부터 위약금 면제를 하기로 했다.
이날 함께 증인으로 출석한 홍범식 LG유플러스 CEO는 미국 보안 전문지 프랙이 제기한 해킹 의혹과 관련해 위원들의 질의가 이어지자 “KISA에 신고하겠다”며 기존 입장을 번복했다. 앞서 프랙은 LG유플러스의 내부 서버 관리용 계정 권한 관리 시스템 소스코드와 데이터베이스, 서버 정보 등이 외부로 유출됐다는 의혹을 제기한 바 있다. 그동안 LG유플러스는 고객정보 유출 등 침해 사실이 없다며 신고를 하지 않고 있었다.
