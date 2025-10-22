KLPGA 후원선수 전원 우승 기념 경품 행사

골프웨어 전문 기업 에프씨지코리아는 자사 브랜드 와이드앵글과 피레티의 KLPGA 후원 선수 전원 우승을 기념해 지난 17일부터 11월 16일까지 한 달간 고객 감사 이벤트 ‘위너스 페스티벌’을 진행한다.
이번 행사는 올 시즌 KLPGA와 KPGA에서 총 9승을 기록하며 퍼포먼스 브랜드로서 입지를 강화한 성과를 고객과 함께 나누기 위해 기획됐다. 특히 와이드앵글과 피레티의 KLPGA 후원 선수인 방신실, 고지우, 고지원, 박혜준, 이다연이 모두 정상에 오르며 여자 선수 전원 우승이라는 기록을 달성했다. KPGA에서도 이태훈과 엄재웅이 우승을 더하며 브랜드의 저력을 입증했다.
행사 기간 동안 전국 와이드앵글 및 피레티 매장에서 20만 원 이상 구매한 고객에게는 ‘위너스 티켓’ 스크래치 쿠폰이 증정된다. 모든 쿠폰은 100% 당첨형으로 구성됐으며 경품은 △제품 교환권 △캐디백 및 보스턴백 세트 △하프백 △할인 쿠폰 등 골퍼들의 라운드에 유용한 아이템으로 준비됐다. 특히 최상위 경품으로는 FCG코리아 소속 우승 선수와 함께 라운드를 즐길 수 있는 기회가 제공돼 투어에서 활약하는 선수들과 필드를 직접 경험할 수 있다는 점에서 의미가 크다.
FCG코리아 관계자는 “후원 선수 전원의 우승은 브랜드의 기술력과 철학이 실전에서 입증된 결과”라며 “이번 위너스 페스티벌을 통해 고객들이 우승의 의미를 직접 체험하고 브랜드가 추구하는 퍼포먼스를 경험할 수 있기를 바란다”고 전했다.
