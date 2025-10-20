KMAC, ‘Asia CSCON 2025’서 성과 중심 혁신 방향 제시

AI 전환, 디지털 혁신, ESG 경영 등 복합적인 변화를 동시에 추진해야 하는 시대에서, 각각의 혁신이 아닌 ‘연결된 경험’을 통해 즉각적인 성과를 창출하는 것이 기업 생존의 핵심 전략으로 떠오르고 있다. 고객경험(CX), 직원경험(EX), 디지털 경험(DX), AI전환(AX), 비즈니스 확장(BX), 공공 경험(PX) 등이 유기적으로 연결될 때 비로소 지속가능한 성장 동력을 확보할 수 있다는 것이다.
한국능률협회컨설팅(대표 한수희, 이하 KMAC)은 오는 11월 4일, 일산 킨텍스 제2전시장 6홀에서 국내 최대 규모의 경영혁신 컨퍼런스 ‘Asia CSCON 2025’를 개최한다고 밝혔다.
올해로 33회를 맞은 이번 행사는 ‘Xs-Chain: Accelerating Growth Through Connected Experience(연결된 경험이 성장을 가속한다)’를 주제로, 급변하는 경영 환경 속에서 기업의 성과 중심 혁신 해법을 제시한다.
1993년 첫 개최된 Asia CSCON은 매년 2,500명 이상의 산업 관계자가 참여하는 국내 최대 규모의 경영혁신 컨퍼런스로, 지난해부터는 베트남·인도네시아·일본 등 아시아 주요 국가들의 참여가 활발해지며 아시아를 대표하는 경영 콘퍼런스로 자리매김했다.
올해 컨퍼런스는 야놀자클라우드 김종윤 대표의 ‘버티컬 AI가 여는 파괴적 혁신, 그리고 연결된 경험이 만드는 미래’와 송길영 작가(마인드마이너)의 ‘경량문명, 연결의 가속도: 가볍게 연결하라, 깊게 성장하라’를 주제로 한 기조강연으로 시작된다.
오후에는 CX(고객경험), EX(직원경험), DX(디지털 전환), AX(AI 전환), BX/SX(비즈니스 전환·지속가능경영), PX(공공경험) 등 6개 테마로 구성된 21개 트랙에서 70여 개 강연이 동시 진행된다. SK텔레콤, LG U+, 현대자동차, 한화오션, 동원그룹, 일본 세븐뱅크 등 400여 개 국내외 리딩 기업들이 실질적인 혁신 사례를 공유할 예정이다.
올해는 네 가지 스페셜 세션이 주목받고 있다. ‘2026 Trend Forecasting’ 세션에서는 리멤버 이승욱 본부장이 ‘프로파일링 데이터로 전망하는 2026 트렌드’를 주제로 데이터 기반 미래 전망을 제시한다. 트렌드코리아와 생활변화관측소가 함께 참여해 2026년 소비자 행동 변화를 다각도로 분석한다.
‘Entertainment X Leadership’ 세션에서는 박용택 해설위원(전 LG트윈스 선수, 불꽃파이터즈 캡틴)이 ‘승리의 법칙: 프로야구에서 배우는 팀워크와 리더십’을 주제로 강연한다. 또한 삼성물산 리조트부문(에버랜드)이 참여해 엔터테인먼트 산업의 고객경험 전략을 공유한다.
‘K-Food to Global’ 세션에서는 식음연구소 노희영 대표가 K-Food의 글로벌 브랜딩 인사이트를 발표하며, ‘Global Attraction to Korea’ 세션에서는 배달의민족, 삼진어묵, 성심당 등이 참여해 로컬 브랜드가 글로벌 관광 명소로 성장한 사례를 공유한다. 배달의민족은 ‘K-라이프’를 세계에 알리는 플랫폼 전략을, 삼진어묵은 부산 로컬 브랜드의 세계 진출 스토리를, 성심당은 지역 베이커리가 글로벌 관광 명소로 성장한 과정을 소개한다.
이번 행사에서는 다양한 기관과 연계한 K-컬처, K-푸드존 운영, 신규 오픈이노베이션 프로그램 등을 통해 참가자에게 다채로운 경험을 제공할 예정이다. 특히 New-Tech 스타트업의 혁신기술을 연계한 언어지원, 위치정보, 네트워킹, 모빌리티 등 스마트한 참가 경험이 제공된다.
송광호 KMAC 가치혁신그룹장은 “올해 컨퍼런스는 AI 전환, 고객경험 혁신, 지속가능경영 등 기업들이 당면한 핵심 과제에 대한 실질적 솔루션을 제시하는 데 초점을 맞췄다”며 “글로벌 기업 및 전문가와의 교류를 통해 최신 글로벌 트렌드와 국제적 시각 기반 인사이트를 제공할 것”이라고 말했다.
컨퍼런스 참가비 및 신청 방법 등 자세한 사항은 Asia CSCON 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
