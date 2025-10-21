‘주 5일 배송’ 확대-스마트 물류 플랫폼 개발 성과

물류 전문기업 디오비로지스가 ‘2025 K-ESG 경영대상’ 사회 ESG 대상에 선정됐다.
디오비로지스는 ‘Do Our Best(최선을 다하자)’를 기치로 물류 서비스 부문에 특화된 주 5일 배송 확대, 윤리 경영, 인권 경영 등 ESG 경영의 모범을 보였다.
경기도 성남에 있는 디오비로지스는 2018년 설립 후 7년 만에 850억 원의 연 매출을 기록했으며 올해는 매출 1000억 원 돌파를 낙관하고 있다.
김범규 대표는 지난 5월 제주대에서 열린 한국로지스틱스학회 주최 ‘제28회 로지스틱스대상’에서 물류 산업 경쟁력 강화 및 물류 산업 발전에 이바지한 공로를 인정받아 개인 대상인 ‘물류 리더상’ 수상의 영예를 안았다.
디오비로지스는 한국기업데이터 기술 역량 우수기업 인증, ISO 인증 3개 부문 획득(ISO9001, ISO14001, ISO45001), 4IR 어워즈 스마트물류 부문 대상, 경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ) 인증, 4차 산업혁명 우수기업 선정, ESG 경영 인증 획득 등 뛰어난 성과를 도출하며 ‘젊고 강한 물류 전문기업’이란 이미지를 업계에 각인했다.
쿠팡, 홈플러스, 하이마트 등 50여 개 기업의 물류 파트너로 대기업, 중소기업, 스타트업 등에 맞춤 서비스를 제공하며 고객사와 윈윈하는 배송 서비스와 물류 컨설팅, 풀필먼트 서비스를 전개해 온 결과다.
디오비로지스는 최근 화물 운송 플랫폼 자체 개발 작업에 착수해 주문관리시스템(OMS), 운송관리시스템(WMS), 물류센터 관리시스템(TMS)뿐만 아니라 실시간 운송 관리, 운송비 정산 등 필수 업무를 플랫폼을 통해 제공함으로써 디오비로지스만의 IT 서비스 강화에도 전력을 다하고 있다.
김 대표는 고객과의 신뢰만큼이나 직원과의 신뢰도 중시한다. 체계적인 인재 육성 프로그램을 갖추고 직원 복지 향상 및 근무 만족도 제고를 위해 늘 고민한다. 그는 “백업 기사를 충분히 확보해 주 5일 배송제를 정착해 나가는 한편 야간 배송의 경우에도 격주 5일 이하로 배송을 시행하고 있다. 같이 일하는 모든 이와 상생하며 동반성장을 실천해 사회에 좋은 영향력을 전파하겠다”고 밝혔다.
