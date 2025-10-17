LG생건 “눈가 50세前부터 처져… 얼굴 부위별 노화 차이”

‘비전 AI’ 이용, 1만6000명 분석
LG생활건강은 ‘비전 인공지능(AI)’ 기술을 활용해 눈가, 입술, 얼굴 윤곽 등 얼굴 부위별 노화 속도의 차이를 규명하는 데 성공했다고 16일 밝혔다.
피부과학 국제 학술지에 게재
이번 논문은 피부과학 분야의 저명한 국제 학술지인 ‘피부연구학회지’ 온라인판에 게재됐다. 연구 제목은 ‘대규모 얼굴 이미지 분석 및 GWAS(전장 유전체 연관성 분석 기술)를 통한 얼굴 형태 노화의 유전적 구조 규명’으로, LG생활건강의 피부 장수 연구 프로젝트의 일환으로 진행됐다.
LG생활건강 R&I 연구 부문은 이번 연구를 위해 20∼60대 한국인 여성 약 1만6000명의 고해상도 얼굴 이미지를 확보했다. 이어 안면 특징점 추출 기술을 적용해 얼굴상 68개의 특징점을 분석했다.
그 결과 얼굴 부위별로 노화 시계가 다르게 진행된다는 점이 드러났다. 눈가는 50세 이전부터 처짐이 가속화되기 시작했다. 입술은 50세 이후부터 본격적인 변화가 두드러졌다. 반면 얼굴 윤곽은 특정 연령대에 국한되지 않고 전 연령대에 걸쳐 지속해서 변화하는 것으로 파악됐다. LG생활건강은 “나이에 따라 처짐이나 탄력 케어에 집중해야 할 부위가 다르다는 점을 시사하는 것”이라며 “30, 40대는 눈가 주름 관리를, 50대 이상은 입가와 주변 탄력 강화를 우선해야 한다”고 조언했다.
이소정 기자 sojee@donga.com
