SK엔무브, 인도 자동차 윤활유 시장 진출

인도 부품기업과 합작법인 설립
SK엔무브가 인도 대표 자동차 부품기업과 손잡고 세계 3위 인도 자동차 시장 공략에 나선다. SK엔무브는 서울 종로구 SK서린빌딩에서 인도 아난드그룹 계열사 가브리엘 인디아와 합작법인 설립 계약을 체결했다고 16일 밝혔다. 새 법인명은 ‘SK엔무브 가브리엘 인디아’로, SK엔무브가 지분의 51%, 가브리엘 인디아가 49%를 보유한다.
새 법인은 12월 설립 완료 직후부터 엔진오일, 기어오일, 산업용 윤활유, 전기차 전용 윤활유 등 다양한 제품을 인도 시장에 선보일 예정이다. 인구 14억2500만 명의 내수 시장에서 현지 유통망을 늘리고 브랜드 마케팅에 힘을 쏟는다. 인도자동차산업협회(SIAM)에 따르면 인도는 2024년 승용차 510만 대, 이륜차 2430만 대를 생산했다. 인도 자동차 시장은 향후 5년간 연평균 4% 이상 성장할 것으로 전망된다.
아난드그룹은 여러 글로벌 기업과 13개 합작법인을 운영하고 있으며 인도 전역에 유통망을 가지고 있다. SK엔무브는 엔진오일 ‘지크(ZIC)’ 등의 고품질 제품과 기술력을 보유하고 있다. 양사는 이번 합작법인 설립을 통해 인도 윤활유 시장에 진입해 프리미엄 시장을 중심으로 성장 기반을 다질 계획이다.
