“美관세 현상 유지때 연간비용, 현대차 8.4조원 도요타 6.2조원”

미국이 한국산 자동차에 부과하는 상호관세가 25%를 유지할 경우 현대차의 관세 비용이 연간 8조 원을 넘길 것이라는 분석이 나왔다.
15일 나이스신용평가의 자동차 산업점검에 따르면 한국이 미국으로 수출되는 자동차의 상호관세율이 25%, 일본과 유럽연합(EU)이 15%로 유지될 경우 현대차그룹이 부담해야 할 관세 비용은 8조4000억 원에 이르는 것으로 추산됐다.
이는 글로벌 완성차업체인 도요타가 6조2000억 원, GM이 7조 원, 폭스바겐이 4조6000억 원을 부담해야 하는 것과 비교해 높은 수치다.
이 같은 추가 부담으로 인해 현대차의 영업이익률도 9.7%에서 6.3%로 하락할 수 있다고 나이스신용평가는 전망했다.
반면 한국도 일본과 EU처럼 15% 관세율을 적용받게 될 경우 현대차그룹이 부담해야 하는 비용은 5조3000억 원으로 줄어들 것으로 보인다.
이렇게 되면 영업이익도 7.5%가 될 것으로 전망돼 하락 폭이 줄어들게 된다.
보고서는 “현대차그룹은 우수한 수익성과 재무적 융통성을 바탕으로 관세 부담을 일정 수준 대응하는 것이 가능하지만, 경쟁사가 낮은 관세율로 가격 인하 전략을 전개할 경우 미국 내 경쟁 구도가 변동할 위험이 있다”고 진단했다.
