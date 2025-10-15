해외여행 늘자 여행자보험 신계약 37% 증가

20대 가입자 비중 4년새 3배로
해외로 떠나는 여행객들이 늘며 올해 여행자보험 신계약 건수가 지난해 대비 30% 넘게 늘어난 것으로 나타났다.
14일 보험업계에 따르면 여행자보험을 판매하는 보험사 9곳(메리츠·흥국·삼성·현대·KB·DB·AXA·농협·카카오페이)의 올해 1∼8월 여행자보험 신계약 건수는 227만3081건으로, 전년 동기(165만7352건) 대비 37.2% 늘었다. 국내 신계약 건수는 5만6922건, 해외 신계약 건수는 221만6159건으로 각각 10.8%, 38% 늘었다.
원수보험료(보험사가 보험 계약자로부터 받은 보험료)는 올 1∼8월 517억 원으로, 지난해 같은 기간(474억 원)에 비해 약 9% 늘었다. 연말까지 이런 추세가 이어지면 올해 전체 원수보험료는 약 927억 원에 달할 것으로 추정된다.
젊은 층의 가입 증가세가 두드러졌다. 전체 신계약 건수 중 20∼29세 비중은 2021년 9.1%에 불과했지만, 올해 3배가량인 25.1%로 뛰었다. ‘미니보험’ 등 소액으로 단기간 보장받고 간편하게 가입할 수 있는 상품이 관심을 끈 것으로 분석됐다.
보험업계 관계자는 “보험료가 저렴하고 가입 절차도 간단한 상품이 판매되면서 아직 보험이 익숙지 않은 젊은 층의 관심이 늘었다”라고 설명했다.
주현우 기자 woojoo@donga.com
