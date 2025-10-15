GS칼텍스, 데이터센터용 직접액체냉각유체 출시

新냉각기술로 업계 주목받아
GS칼텍스는 데이터센터 산업 분야 에너지 효율화를 위한 직접액체냉각유체인 ‘킥스 DLC 플루이드 PG25’를 출시했다고 14일 밝혔다. 이는 화장품 원료로 사용되는 프로필렌글라이콜과 유기산 첨가제를 활용해 개발했다.
GS칼텍스는 이번에 직접액체냉각유체를 출시하면서 액체 냉각의 두 가지 방식인 액침냉각과 직접액체냉각 시장에 모두 진출하게 됐다. 직접액체냉각은 서버 내 중앙처리장치(CPU)나 그래픽처리장치(GPU) 같은 고발열 전자부품에 냉각판을 부착하고 그 안으로 직접액체냉각유체를 순환시켜 냉각하는 기술이다. 액침냉각유에 전자기기를 담가 냉각하는 액침냉각과 함께 최근 데이터센터 산업 분야에서 주목받는 냉각 기술이다.
GS칼텍스 관계자는 “향후 직접액체냉각유체와 액침냉각유 등 액체냉각 제품을 활용해 데이터센터를 비롯한 다양한 산업의 고객사들과 협력함으로써 에너지 효율화를 위한 노력을 할 것”이라고 말했다.
한편 GS칼텍스는 이번 직접액체냉각유체 출시 이전인 2023년 국내 최초로 액침냉각유를 출시했다. 이후 2024년에는 삼성SDS 데이터센터, 올해는 LG유플러스 평촌 데이터센터에 액침냉각유를 공급했다. 지난달에는 GS건설, SDT와 ‘데이터센터 액침냉각 기술 개발을 위한 업무협약’을 체결하고 데이터센터 에너지 사용량 저감을 위한 액침냉각 기술 개발 및 실증을 추진하고 있다.
박종민 기자 blick@donga.com
