농협-한국문화예술교육진흥원, 농촌 문화예술교육 추진

농협중앙회는 한국문화예술교육진흥원과 협력해 농업인을 위한 문화예술교육을 실시한다고 14일 밝혔다. 농촌 문화예술 복지사업을 확대하기 위함이다.
올해 문화체육관광부와 한국문화예술교육진흥원은 만 65세에서 74세 사이의 고령층을 대상으로 한 맞춤형 문화예술교육사업 ‘예술누림 6574-예술로 채우는 여가’를 새롭게 마련했다.
농협중앙회는 해당 사업의 협력기관으로 참여해 10월부터 11월까지 경기 양주 회천농협(무용), 전북 김제 광활농협(미술), 대구 군위 팔공농협(음악·인문학)에서 문화예술 프로그램을 지원할 예정이다.
이번 사업은 농업인이 일상 속에서 예술을 접하면서 사회적 관계를 확장해 고립감과 외로움을 해소하고 창작활동 및 사회참여 기회를 넓히는 것을 목표로 한다.
프로그램에 참여한 한 농업인은 “농촌에서는 문화예술을 경험할 기회가 적은데, 이번 교육을 통해 활력을 얻을 수 있었다”고 소감을 전했다.
이광수 농협중앙회 농업농촌지원본부 상무는 “농협은 한국문화예술교육진흥원과 협력해 농촌의 문화예술 가치 창출과 농업인 삶의 질 향상에 기여하겠다”며 “농심천심 운동과 연계해 농촌복지 사업을 지속 확대할 것”이라고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0