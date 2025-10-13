쿠팡이츠, 입점업체 수수료에 ‘할인 가격’ 반영 안해 시정권고

공정거래위원회가 다른 배달 애플리케이션(앱)과 달리 할인 전 가격을 기준으로 수수료를 부과해 추가 이익을 얻은 쿠팡이츠에 불공정 약관 시정 권고를 내렸다. 배달의민족과 쿠팡이츠가 입점업체 노출 거리를 일방적으로 제한하고 대금 정산 보류 사유를 추상적으로 규정한 점도 시정 대상이 됐다.
13일 공정위는 쿠팡이츠의 수수료 부과 기준 조항에 대해 60일 이내 수정 또는 삭제할 것을 권고했다고 밝혔다. 이와 함께 우아한형제들(배달의민족)과 쿠팡이츠의 불공정 약관조항 10개 유형을 시정하게 했다.
쿠팡이츠는 입점업체에 할인 전 판매가를 기준으로 중개수수료 및 결제수수료를 부과하고 있었다. 입점업체들이 쿠폰 발행 등 자체 부담으로 할인 행사를 진행한다면 할인 비용에 더해 실질적으로 발생하지 않은 매출에 대해서도 수수료를 부담하게 되는 셈이다. 실제로 배달의민족, 요기요 등 대부분의 배달앱 사업자는 할인 후 금액을 기준으로 수수료를 부과하고 있다.
예를 들어 중개수수료율이 7.8%일 때 정가가 2만 원인 상품에 대해 입점업체가 5000원의 할인 쿠폰을 발행하면 쿠팡이츠에 1560원의 중개수수료를 부담해야 한다. 수수료가 다른 배달앱(1170원)에 비해 390원이 더 높다. 쿠팡이츠의 실질 수수료율(할인 후 가격 대비 중개수수료)은 10.4%에 달한다. 이를 통해 쿠팡이츠는 연간 수백억 원에 달하는 수수료를 추가로 챙긴 것으로 나타났다.
공정위 관계자는 “쿠팡이츠 입점업체는 이중 부담을 지는 반면 쿠팡이츠는 수수료율을 인상하지 않고도 그와 동일하게 추가 이익을 얻었다”고 말했다. 다만 쿠팡이츠는 해당 조항이 약관법 위반이 아니라고 주장하는 만큼 공정위는 쿠팡이츠가 시정 권고를 따르지 않을 경우 시정명령 조치도 검토 중이다.
배달의민족과 쿠팡이츠가 가게 노출거리를 일방적으로 제한한 조항도 시정 대상이 됐다. 악천후, 주문 폭주 등 정상적인 배달이 어려운 상황에서는 소비자에게 가게가 노출되는 거리를 조정해야 할 필요가 있지만 이들 플랫폼은 노출거리를 제한할 경우 통지 절차에 관해 규정하지 않고 있었다.
배달의민족은 노출거리 제한 사실은 통지했으나 사유나 거리 등은 알리지 않았고, 쿠팡이츠는 노출거리 제한에 대해 일제 통지하지 않아 자의적으로 판단할 우려가 있었다. 배달의민족과 쿠팡이츠는 제한 사유를 구체적으로 정비할 계획이다.
대금 정산이 보류·유예되는 사유도 구체적으로 수정된다. 또 유예 시 입점업체의 소명 기간을 연장해 이의제기 절차를 강화하기로 했다. 계약 종료 시 사업자가 입점업체 판매 대금 일부를 예지할 수 있도록 한 조항 역시 삭제한다.
이 외에 △고객에게 불리하게 약관이 변경되는 경우 충분한 기간을 두고 개별 통지 △입점업체 작성 리뷰를 배달앱이 삭제할 경우 이의제기 등 절차적 권리 보장(쿠팡이츠) 등 불공정한 약관들을 시정하기로 했다.
배달의민족과 쿠팡이츠는 10개 유형의 불공정 약관조항에 대해 공정위에 시정안을 제출했고, 신속히 약관 개정 절차를 거쳐 시행할 예정이다. 가게 노출거리 제한과 관련해서는 시스템 개선에 필요한 기술적 조치가 완료되는 대로 시행할 방침이다.
