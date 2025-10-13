최태원, 中 찾아 ‘경주 APEC CEO 서밋’ 협조 요청

최태원 대한상공회의소 회장이 28∼31일 열리는 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋을 보름 남짓 앞두고 내년도 APEC 정상회의 의장국인 중국을 방문했다. 대한상의는 최 회장이 10∼12일 중국을 방문해 올해 CEO 서밋의 성공 개최를 위한 중국의 관심과 협조를 요청했다고 12일 밝혔다.
대한상의에 따르면 최 회장은 10일 베이징에서 허리펑 중국 국무원 부총리와 런훙빈 중국국제무역촉진위원회(CCPIT) 회장 등을 만났다. 최 회장은 이들과 양국의 경제협력 현황을 돌아보고 기업 간 교류 확대 등 민간 협력 방안을 논의했다. CCPIT는 올해 경주에서 열리는 CEO 서밋에 100여 명의 기업 대표단을 이끌고 참가할 예정이다. 2026년 중국에서 개최하는 APEC CEO 서밋의 주관 기관이기도 하다.
최 회장은 “CCPIT는 중국 내 영향력이 가장 큰 무역 투자 촉진 기관”이라며 “한중 경제 협력에 중요한 역할을 담당해 왔고 대한상의와도 파트너십을 구축해 왔다”고 말했다. 이어 “런 회장이 이끄는 중국 대표단을 환영하며 이번 CEO 서밋이 양국 기업의 대외 교류 및 협력 강화 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.
최 회장은 11, 12일에는 상하이를 방문해 천지닝 상하이 당서기와 면담하고 제37회 상하이시 시장국제기업가자문회의(IBLAC)에 참석했다. IBLAC는 1989년 첫 회의를 연 이후 매년 금융과 제조, 물류 등 분야의 글로벌 기업 CEO들과 상하이 당서기, 시장 등이 참여하는 비즈니스 교류의 장이다. 최 회장은 이 자리에서 각국의 CEO들과 상하이시 관계자들에게 이번 CEO 서밋에 대한 관심과 참여를 당부했다.
댓글 0