스튜디오갈릴레이, 태국 OIA 기업 ‘Eiiga & iChiangmai’와 MOU 체결

치앙마이 ‘RIKAride’ 시범 운영 성공
관광·이동 결합한 ‘Travelity’ 서비스 글로벌 확장
수요응답형 모빌리티 플랫폼 기업 스튜디오갈릴레이(대표 김현명)는 태국 소셜 임팩트 여행 플랫폼 기업 (OIA, Online Impact Travel Agency)인 Eiiga & iChiangmai(대표 Phanawat Kochum)와 ‘Chiang Mai Alive 2025’ 행사를 공동 개최하고 글로벌 관광형 모빌리티 시장 진출을 본격화했다고 밝혔다.
스튜디오갈릴레이는 지난 5월 태국 치앙마이에서 관광형 DRT(수요응답형 모빌리티) 서비스 ‘RIKAride’를 론칭해 3개월 간 시범 운영을 성공적으로 마쳤다. ‘RIKAride’는 최근 관광 산업에서 주목받는 신조어 ‘Travelity’를 핵심 가치로 내세운다. ‘Travelity’는 ‘여행(Travel)’과 ‘이동(Mobility)’을 결합한 개념으로, 단순한 이동 수단을 넘어 여행 전 과정을 하나의 완성된 경험으로 제공하는 새로운 관광 트렌드를 의미한다. 스튜디오갈릴레이는 이 개념을 프리미엄 관광 시장에 제시하며, 차별화된 이동 서비스를 통해 새로운 고객 경험 창출을 목표로 하고 있다.
지난 3개월 간 ‘RIKAride’는 한국 출발 여성 및 가족 관광객을 중심으로 시범 서비스를 운영했으며, 오는 11월 본격적인 서비스 확대를 위한 리노베이션에 착수한다. 이번 전략적 협력을 통해 스튜디오갈릴레이는 태국의 Eiiga & iChiangmai와 연계한 신규 서비스 개발을 추진하고, 치앙마이를 넘어 동남아 주요 관광지 확장을 준비 중이다.
관광 산업이 국가 핵심 산업인 태국에서도 이번 한·태 스타트업 협력에 대한 기대가 크다. 지난 달 26일 치앙마이 현지에서 열린 양사의 전략적 협력 발표 행사 ‘Chiang Mai Alive 2025’에는 치앙마이주 부지사, 치앙마이 부시장, 태국은행 북부사무소 부총재, 태국 관광청장, 대한민국 명예 치앙마이 영사, 한국관광공사 태국 지사장 등 양국 정부 및 기관 고위 관계자들이 대거 참석했다.
행사는 단순한 사업 협력을 넘어 사회적 기업 간 글로벌 연대와 지속가능한 관광 생태계 조성을 위한 출발점이라는 점에서 주목받았다. 태국은행은 한·태 사회적 기업 협력의 시작을 기념하는 뜻에서 행사 장소를 무상으로 제공했고, 스튜디오갈릴레이의 투자자이자 국내 대표적인 사회적 기업 육성 전문기관인 엠와이소셜컴퍼니(MYSC) 김정태 대표도 양사의 사회적 가치와 비전을 공유하는 발표를 진행했다.
아울러 스튜디오갈릴레이는 이번 행사에 참석한 치앙마이 호텔스파 협회 및 태국 대표 쇼핑몰 운영 기업 One Nimman 그룹, Horizon Village and Resort, 럭셔리 호텔 Onsen at Moncham 등 현지 주요 호텔 및 리조트와 사업 협력 미팅을 가졌다. 이를 기반으로 태국 내 관광 모빌리티 산업 전반에서 새로운 서비스 모델을 구축하고, 동남아 관광 시장 전역으로 사업을 확대해 나갈 계획이다.
이번 태국 진출은 스튜디오갈릴레이가 지난 3년간 문화체육관광부 및 한국관광공사가 주관한 ‘지역 관광교통 개선(관광 DRT) 공모사업’에 꾸준히 참여하며 축적한 경험과 노하우가 밑거름이 됐다. 회사는 이러한 성과를 바탕으로 오는 10월 싱가포르에서 열리는 아시아 최대 스타트업 행사 ‘SWITCH’에 참가해 ‘RIKAride’의 비즈니스 모델을 소개할 예정이다.
스튜디오갈릴레이 김현명 대표는 “Eiiga & iChiangmai와의 전략적 파트너십은 한국 스타트업이 글로벌 관광 시장에 직접 진출하는 드문 사례라는 점에서 의미가 크다”며 “이동과 관광을 결합한 새로운 경험을 제공함으로써 ‘Travelity’ 비전을 실현하고, 태국을 비롯한 동남아 관광 산업 발전에도 기여하겠다”고 밝혔다.
E iiga & iChiangmai의 Phanawat Kochum 대표 역시 “한국의 기술 기반 소셜 스타트업과 태국 로컬 소셜 여행 플랫폼이 만나게 된 것은 역사적인 사건”이라며 “두 국가의 협력을 통해 관광 및 모빌리티 산업에서 진정한 소셜 임팩트를 창출하는 기회를 얻게 될 것이며, 이는 지역 경제와 관광 생태계 발전에 크게 기여할 혁신적인 서비스가 될 것”이라고 강조했다.
