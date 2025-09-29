현대百, 마카오 최대 리조트와 VIP서비스 제휴… “글로벌 네트워크 지속확대”

샌즈 차이나와 MOU 체결…객실·식음료·문화시설 할인
글로벌 리테일·리조트 제휴 확대 … VIP 고객 로열티 강화
“쇼핑 넘어 라이프스타일 전반으로 경험 차별화”
현대백화점은 29일 마카오 최대 리조트 운영사인 샌즈 차이나(Sands China)와 VIP 서비스 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 샌즈 차이나는 1만 개 이상의 객실을 운영하며, 지난해 이용객만 9000만 명에 이르는 지역 대표 리조트 기업이다.
이번 협약에 따라 현대백화점 VIP 고객은 샌즈 차이나가 운영하는 더 베네시안 마카오, 더 파리지앵 마카오, 더 런더너 마카오 등 3개 리조트에서 다양한 혜택을 누릴 수 있다. VIP 전용 페이지를 통한 사전 예약 시 객실 요금 20% 할인, 앱 화면과 여권 제시 시 리조트 내 12개 레스토랑 10% 할인 혜택이 제공된다. 또한 ‘에펠탑 전망대’ 무료 이용권 2매와 세계적 디지털 전시회 ‘팀랩(teamLab)’ 티켓 20% 할인 혜택도 포함된다.
현대백화점은 최근 일본 한큐백화점, 태국 시암피왓그룹, 싱가포르 마리나 베이 샌즈 등 글로벌 주요 리테일·리조트 기업들과 잇따라 VIP 서비스 제휴를 맺어왔다. 경기 침체 속에서도 하이엔드 소비는 꾸준히 유지되는 만큼, 차별화된 글로벌 경험 제공을 통한 고객 로열티 강화가 전략적 목표라는 설명이다.
현대백화점 관계자는 “급변하는 글로벌 리테일 환경에서 차별화된 고객 경험이 핵심 경쟁력이다. VIP 서비스의 물리적 경계를 넘어, 현대백화점에서만 가능한 특별한 가치를 제공하기 위해 글로벌 네트워크를 계속 확장해 나갈 것”이라고 말했다.
