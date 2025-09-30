고객중심경영-품질 최우선주의로 40여개국 고객 만족

건강기능식품 대표 브랜드 ‘정관장’을 보유한 글로벌 종합 H&B 기업인 한국인삼공사가 품질 최우선주의와 고객중심경영으로 고객들로부터 꾸준히 사랑받고 있다.
최고 품질 원료를 위해 100% 계약 재배만을 고집하며 식품이력추적관리를 통한 엄격한 품질관리 시스템으로 제품의 안전성을 확보하고 있다. 안전성 검사 항목이 최대 430여 가지에 이를 정도로 품질관리 시스템을 강화해 고객에게 신뢰로 보답하고 있다. 세계 최대 규모의 홍삼 제조 시설인 고려인삼창은 GMP(우수건강기능식품제조기준), HACCP(식품안전관리인증기준) 인증은 물론이고 글로벌 식품안전 시스템인 FSSC 22000까지 획득함으로써 식품안전에 심혈을 기울이고 있다.
지난 3월 취임한 임왕섭 대표는 “각 사업 영역에서 고객 경험 마케팅 전략을 수립해 건강기능식품 시장의 주도권을 강화하고 시장과 고객에게 초점을 맞춰 건강기능식품 시장을 견인해야 한다”고 밝혔다. 한국인삼공사의 고객중심경영은 VOC(고객의 소리)를 기반으로 고객 제안과 불편 사항을 면밀히 검토하고 CCM(소비자중심경영)개선위원회를 통해 해결해 나가고 있다. 또한 판매 직원부터 정관장 가맹점 사업자 및 협력업체 직원들까지 고객의 목소리를 이해하고 고객의 만족도를 높일 수 있도록 고객중심 교육을 시행하고 있다. 연말에는 고객감동 서비스를 실천한 직원을 발굴해 포상하고 우수 사례를 공유하고 있다.
한국인삼공사는 현재 미국, 중국, 홍콩, 일본 등 전 세계 40여 개국에 250여 가지 제품을 수출하고 있으며 대한민국 홍삼의 위상을 전 세계로 확대해나가고 있다. 특히 지난 7월 싱가포르에서 열린 ‘Growth Asia Summit 2025’에 참여해 K홍삼의 세계화에 일조하겠다고 밝혔다.
또한 고객의 구매 편의성을 최우선 가치로 삼고 있는 한국인삼공사의 ‘정관장몰(정몰)’은 지난 5년간 매출이 10배 이상 성장했고 회원 수 역시 2017년 2만 명으로 시작해 현재 117만 명을 돌파했다.
한국인삼공사는 다양한 사회공헌 활동에도 힘쓰고 있다. 2011년부터 이어진 임직원 자발적 참여와 회사 출연금을 더해 운영되는 ‘정관장 펀드’는 취약계층을 대상으로 의료비를 지원하며 주로 백혈병 아동 수술, 장애인 신장 수술, 홀몸노인 보청기 구입 등을 돕고 있다.
한편 지난 3일에는 정관장 가맹점 사업자와 상생협력 협약을 체결했다. 가맹점의 광고 활동비 전액을 본사가 부담하고 가맹점 채널의 경쟁력 강화를 위한 영업 지원 정책과 상생기금 지급 등 상생 협력 모범 사례를 보여주고 있다.
