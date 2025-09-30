수면자세 분석-6가지 릴랙스 모드… ‘슬립테크’ 선봬

[2025 KCSI 1위 기업] 침대 부문
수면의 질에 대한 사회적 관심이 높아지면서 ‘슬립 테크’를 활용한 다양한 제품이 시장에 확산되고 있다. 슬립 테크 제품들은 수면 패턴을 분석하는 디지털 기기나 수면 환경을 개선하는 매트리스와 침구류가 주를 이룬다.
코웨이
이 가운데 두 가지 기능을 모두 충족한 코웨이 ‘비렉스 스마트 매트리스’가 소비자들의 주목을 받고 있다. 코웨이가 국내 최초로 선보인 스마트 매트리스는 가구 범주의 매트리스를 넘어 디지털 기술을 적용해 경도를 자유롭게 조절하고 수면 패턴 모니터링 등 혁신 기능을 담아낸 제품이다.
코웨이는 지난 2022년 스프링을 대신해 공기를 주입하는 포켓 형태의 슬립셀을 적용해 매트리스의 경도를 조절할 수 있는 스마트 매트리스를 선보였다. 사용자의 취향, 체형, 수면 자세에 따라 맞춤형 수면 환경을 제공하며 슬립 테크의 집약체로 평가받고 있다.
앞선 수면 기술로 스마트 매트리스라는 새로운 카테고리를 개척한 코웨이는 ‘비렉스 스마트 매트리스 S8+’ ‘S6+’를 선보이며 라인업을 강화했다. 이를 통해 스마트 매트리스의 대중화를 선도하겠다는 방침이다.
비렉스 스마트 매트리스는 코웨이만의 수면 기술인 슬립셀과 스마트 컨트롤 시스템을 통해 맞춤형 수면 환경을 제공한다. 매트리스 스프링을 대신해 공기 주입 방식의 슬립셀과 이를 조절하는 스마트 컨트롤러가 슬립셀 내부의 공기 압력을 달리해 9단계의 매트리스 경도를 구현한다.
내부에 장착된 80개(퀸사이즈 기준)의 슬립셀을 각각 제어해 좌우, 신체 부위, 수면 자세 등에 맞춰 최적화된 수면 환경을 만들어 준다. 특히 자동 체압 분산 기능은 사용자가 잠든 사이 뒤척이며 수면 자세가 바뀌더라도 움직임 변화를 감지하고 신체 부위별 체압 차이를 분석해 자동으로 체압을 분산해 편안한 숙면을 돕는다.
또한 이 제품은 사용자의 수면 유도와 편안한 휴식을 돕는 힐링 기능도 갖췄다. 제품 내부에 스피커를 탑재해 신체 이완을 돕는 릴랙스 음원을 제공하고 사용자 컨디션에 따라 선택 가능한 6가지 릴랙스 모드가 사용자를 편안히 잠들 수 있게 도와준다.
이뿐만 아니라 머리부터 허리, 다리까지 부위별로 매트리스가 자동으로 움직이며 피로를 풀어주는 ‘스마트 집중 케어’와 ‘스마트 자세 조절’ 기능을 탑재해 신체 케어와 스트레칭 기능을 지원한다.
코웨이 관계자는 “앞으로도 차별화된 수면 기술력을 바탕으로 소비자들의 생활에 새로운 변화를 선사하는 혁신 제품을 꾸준히 선보일 계획”이라고 말했다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
