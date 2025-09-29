구자은 회장 “AI-양자 아이디어가 미래 이정표”

구자은 LS그룹 회장(사진)이 임직원 200여 명이 모인 자리에서 “인공지능(AI), 양자기술 등을 접목한 우수 아이디어들이 새로운 국제 정세 변화 속에서도 기회를 포착하고 그 파도를 올라타 미래로 나아가는 이정표 역할을 할 것”이라고 밝혔다.
28일 LS그룹에 따르면 구 회장은 26일 경기 안양 LS타워에서 ‘힘에 의해 재편되는 세계’를 주제로 그룹의 미래 준비와 혁신 역량을 공유하는 ‘LS 퓨처 데이’를 열었다. 구 회장은 격려사를 통해 “강대국들의 탈세계화, 자국 우선주의 등 세계 질서가 크게 변화하고 있는 상황”이라며 “우리는 과거 플라자합의, IMF 위기 등을 통해 대응 방법에 따라 기업의 성공과 몰락이 좌우된다는 역사적 교훈을 알고 있다”고 말했다. 이어 “우리 앞에 놓인 불확실한 미래를 두려워하지 않고 시대 전환에 능동적으로 대응하는 인재가 지금 LS에 필요한 퓨처리스트”라고 강조했다.
올해 LS 퓨처 데이에는 그룹의 각 계열사 최고경영자(CEO)와 최고운영책임자(COO) 등 임직원 200여 명이 참석해 AI 데이터센터용 케이블 개발, 양자기술 기반의 센서 솔루션 구축 등 각 사의 20개 프로젝트를 발표했다. 경제·정책 분야 전문가를 초빙해 ‘힘의 논리로 변화된 세계 질서’와 ‘대한민국 기업 생존 법칙’을 주제로 한 강연도 진행했다.
