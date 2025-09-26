한화, 한국형 수직발사체계 ‘KVLS-Ⅱ’ 개발 성공… “다양한 미사일 호환 단일 발사관 완성”

방사청·국과연·기품원과 민관 ‘원팀’ 협력
기간 연장·비용 추가 없이 5년 만에 개발 성공
정조대왕함·차기구축함 등에 장착
다양한 크기 미사일 호환 특징
한화에어로스페이스가 방위사업청, 국방과학연구소, 국방기술품질원 등과 함께 ‘한국형 수직발사체계(KVLS-Ⅱ)’ 개발을 완료했다. 기업과 정부가 ‘원팀’으로 다양한 미사일(유도무기)을 단일 플랫폼에서 발사할 수 있는 K방산 핵심기술을 개발한 것이다.
한화에어로스페이스는 경남 창원시 창원2사업장에서 KLVS-Ⅱ 체계개발 종결식을 열었다고 26일 밝혔다. 행사에는 방극철 방위사업청(방사청) 기반전력사업본부장을 비롯해 해군본부, 국방과학연구소(국과연), 국방기술품질원(기품원), 국방신속획득기술연구원 관계자들이 참석했다.
방사청은 지난 2020년 민관협력 개발모델 정립을 위해 KLVS-Ⅱ 개발사업을 정부기관 주관에서 민간업체 주관으로 변경했다. 이후 개발이 진행되는 동안 개발 과정에서 발생할 수 있는 위험요소들을 사전에 파악하고 이를 방지할 수 있는 방안을 강구했다. 국과연은 기술지원을 비롯해 민간업체가 확보하기 어려운 시험시설 활용을 지원했다. 기품원의 경우 개발 중 발생할 수 있는 품질 문제에 대응할 수 있도록 전담인원을 배치했다. 이러한 민관 협력을 바탕으로 개발기간 연장이나 비용증가 없이 계획대로 사업이 성공적으로 마무리됐다.
KVLS-II는 갈수록 대형화하고 있는 신형 유도무기를 발사할 수 있도록 설계됐다. 기본 발사체계보다 더 강한 화염도 처리할 수 있다고 한다. 유도무기 연동 표준화 설계가 적용돼 하나의 발사관(셀)에서 여러 종류 무장 운용이 가능한 것이 특징이다. 작전상황에 맞춰 함대지, 함대함, 함대공 무장을 유연하게 장착할 수 있고 한 셀에 문제가 생겨도 다른 셀은 독립적으로 작동되는 이중화 설계도 적용됐다.
올해 말 전력화를 앞둔 이지스 구축함 정조대왕함(KDX-Ⅲ 배치-Ⅱ)에 이번에 개발한 KLVS-Ⅱ가 우선 탑재된다. 향후 건조될 한국형 차기구축함 KDDX에도 장착될 예정이다.
김동현 한화에어로스페이스 LS사업부장은 “정부기관 지원과 유기적 협력을 통해 첫 업체 주관 개발사업이 성공할 수 있었다”며 “앞으로도 연구·개발(R&D) 역량을 강화해 자주국방에 기여할 것”이라고 말했다.
