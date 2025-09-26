틀루토AI, 한컴과 한애드온즈 비즈니스 파트너십 체결 … 오피스 시장 공략 가속화

AI 기반 연구 지원 서비스 틀루토 AI(tlooto AI)는 한글과컴퓨터(이하 한컴)와 한애드온즈 비즈니스 파트너십 계약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약에 따라 틀루토는 한컴오피스 환경에 최적화된 생산성·협업 애드온을 개발하고, B2C와 B2B 채널을 통한 국내외 판매를 확대하며, 서비스 품질 및 사용자 경험 향상을 위한 기술지원을 공동으로 진행할 예정이다.
한컴은 자사 클라우드 오피스 플랫폼의 확장성과 경쟁력을 강화하고, 틀루토의 AI 기술과 서비스를 바탕으로 시장 공략을 가속화 한다는 방침이다.
틀루토의 신해용 이사는 “국내 대표 소프트웨어 기업 한컴과의 전략적 협력은 틀루토가 축적해온 리서치 테크 기술력을 확장하는 모델”이라며, “한컴과 함께 더 스마트하게 일할 수 있는 애드온을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.
한컴 관계자는 “이번 협력을 통해 연구 및 교육 분야 사용자들의 업무 효율을 획기적으로 개선할 것으로 기대된다”며, “틀루토와 같이 전문 분야에서 최고의 기술력을 갖춘 파트너들과 협력하여, 사용자들에게 최적화된 차세대 오피스 경험을 제공하고 제품 경쟁력을 높여 나갈 것”이라고 말했다.
이번 파트너십은 클라우드 오피스 시장의 경쟁이 치열해지는 가운데, 개방형 플랫폼 전략과 강력한 파트너십이 기업 경쟁력의 핵심으로 부상하고 있음을 보여준다. 양사는 향후 협력 범위를 단계적으로 확대하여, 교육·공공·기업용 솔루션 등 다양한 분야에서 공동 사업을 전개할 계획이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
