투썸플레이스, 포르쉐와 협업 ‘911 케이크’ 출시… 내달 15일 예약 한정 판매

투썸플레이스가 글로벌 럭셔리 자동차 브랜드 포르쉐와 협업해 ‘포르쉐 911 케이크’를 오는 10월 15일 출시한다. 이에 앞서 9월 29일부터 투썸하트 애플리케이션을 통한 사전 예약이 시작된다.
이번 협업은 국내 식음료 업계에서 포르쉐와 성사된 최초의 파트너십이다. 프로젝트는 글로벌 라이선스 매니지먼트사 CAA(Creative Artist Agency)를 통해 진행됐다고 한다.
포르쉐는 1948년 창립 이후 정교한 기술력과 디자인으로 세계적인 스포츠카 브랜드로 자리 잡았다. 특히 ‘911’은 1963년 첫 출시 이후 60여 년간 전 세계 자동차 애호가들의 대표적인 드림카로 꼽힌다.
포르쉐 911 케이크는 이 같은 헤리티지를 모티브로 제작됐다. 차체 곡선 실루엣, 라이트, 휠, 리어 등 디테일을 구현해 미니어처 모델카를 연상시키는 외형을 갖췄다. 케이크는 초코시트에 커피 가나슈, 마스카포네 생크림, 커피 무스를 겹겹이 쌓아 풍미를 살렸고 투썸플레이스 시그니처 블렌드 원두 ‘아로마노트’를 활용해 은은한 커피 향을 더했다고 한다. 홀케이크와 쁘띠 두 가지 형태로 선보인다.
사전 예약은 9월 29일부터 10월 13일까지고 예약 고객은 픽업 완료 시 하트 9개가 추가 적립되는 혜택이 있다.
투썸플레이스 관계자는 “포르쉐와 협업을 통해 소비자에게 프리미엄 가치를 경험할 기회를 제공하고자 했다”며 “정교한 디자인과 풍미가 결합된 이번 케이크는 시각과 미각을 동시에 만족시킬 것”이라고 말했다.
한편, 투썸플레이스는 케이크 출시 이후에도 포르쉐의 브랜드 아이덴티티를 반영한 초콜릿과 MD 상품을 오는 11월 중 공개할 계획이다. 해당 상품 역시 출시 전 사전 예약 기회를 마련할 예정이다.
